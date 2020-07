EU: Forhandlinger om millioner til Grønland kan begynde

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. juli 2020 - 17:44

Efter flere dages marathon-forhandlinger blev EU´s stats- og regeringschefer tidligere i denne uge enige om størrelsen på EU´s budget.



Budgettet gælder for 2021 til 2027, og det er vigtigt for Grønland, da Grønland hvert år modtager omtrent 220 millioner kroner i støtte fra EU til særligt uddannelsesområdet.

Det er i øvrigt også fra dette budget, at betalinger til fiskerisamarbejder sker, hvilket også er relevant for en eventuelt kommende fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Grønland.



Men selvom størrelsen på budgettet er på plads, så mangler man stadig at blive enige om, hvad pengene konkret skal bruges til, og dermed også hvor mange penge, der skal gå til EU’s samarbejde med Grønland.

225 mio. euro i spil

Det fortæller Mininnguaq Kleist, repræsentationschef ved Grønlands Repræsentation i EU:



- Man kan sige, at man nu er blevet enige om størrelsen på kagen. Nu mangler man at forhandle størrelsen på de enkelte stykker og bidder, forklarer Mininnguaq Kleist.



Ifølge repræsentationschefen er der lagt op til, at Grønland fortsat skal modtage et beløb, der er sammenligneligt med det, Grønland modtager i dag:



- I det nuværende budgetforslag er der afsat 225 millioner euro til samarbejdet med Grønland i 2021 til 2027. Det svarer til cirka 1,68 milliarder kroner, og det er nominelt en smule mere end i dag, men mindre end tidligere, hvis man medregner forventet inflation, siger Mininnguaq Kleist.

Forhandlinger kan vare resten af året

Til gengæld for den mindre støtte, så vil EU oprette nogle støtteordninger, som det ikke har været muligt for Grønland at søge tidligere.

Derudover er forhandlingerne vedrørende en eventuelt ny fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Grønland endnu ikke færdige.

Repræsentationschefen forklarer, at det nu er op til det tyske formandskab for EU-Rådet, at planlægge forhandlingerne om budgettet, der skal finde sted hen over efteråret:



- Forhandlingerne kan i princippet vare til årets udgang, siger Mininnguaq Keist.