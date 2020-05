EU-vaccinechef: Optimistisk set er coronavaccine klar om et år

Ritzau Torsdag, 14. maj 2020 - 09:35

I det mest optimistiske scenarie er en vaccine mod Covid-19, som er sygdommen forårsaget af coronavirus, godkendt om et års tid.

Sådan lyder vurderingen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Vurderingen er på baggrund af data fra de forsøg, som er i gang.

EMA's chef for vacciner, Marco Cavaleri, siger, at han er skeptisk over for påstande om, at en vaccine kan være klar allerede i september.

Begyndelsen af 2021

Han påpeger, at det er en vaccine, som skal udvikles fra bunden. Men "hvis alt går efter planen", kan en vaccine være klar til godkendelse om et års tid.

- Hvis vi kigger på det optimistisk, så er den klar et år fra nu. Så i begyndelsen af 2021.

- Dette er forudsigelser, som er baseret på, hvad vi ser. Men igen er jeg nødt til at understrege, at dette er det bedst tænkelige scenarie, siger Marco Cavaleri.

Det er muligt, at nogle vacciner under udvikling bliver forsinket, lyder det videre fra Marco Cavaleri, da han nævner nogle af forbeholdene for sine og agenturets forudsigelser.

Onsdag lød det fra Verdenssundhedsorganisation (WHO), at det er muligt, at coronavirusset aldrig forsvinder helt.

Grund til optimisme

Men den frygt nedtoner Marco Cavaleri og EMA.

- Jeg tror, at det er lidt for tidligt at sige. Men vi har god grund til at være optimistiske om, at vacciner klarer det.

- Jeg vil være overrasket, hvis vi i sidste ende ikke har nogen vacciner mod Covid-19, siger vaccinechefen.

Ifølge Reuters er der over 100 potentielle vacciner mod Covid-19 under udvikling på verdensplan.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University torsdag formiddag er 4.350.000 personer bekræftet smittet på verdensplan. Knap 300.000 dødsfald er bekræftet relateret til coronavirus.