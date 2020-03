EU-svipser kunne have fået fatale følger

Thomas Munk Veirum Fredag, 20. marts 2020 - 17:49

Den 15. marts indførte EU en såkaldt forordning, der betyder, at der skal en tilladelse til fra myndighederne, hvis en virksomhed vil eksportere medicinsk beskyttelsesudstyr ud af EU.

Forordningen har til hensigt at sikre leverancerne af medicinsk udstyr som masker, beskyttelsesbriller og dragter internt i EU.

Forordningen gælder også, hvis en virksomhed vil sende udstyret til Grønland eller Færøerne.

- Forordningen skal beskytte det indre marked og få staterne til at føle sig mere beskyttede. Efterfølgende er der blevet rejst spørgsmål ved, om forordningen også skal gælde EØS-lande som Norge. Og Danmark er kommet med ønske om at få undtaget Færøerne og Grønland, fortæller Mininnguaq Kleist, der er chef Grønlands repræsentation i Bruxelles.

Undtagelse gælder fra 21. marts

Repræsentationschefen oplyste torsdag, at der var ved at blive tilføjet en undtagelse til forordningen:

- Jeg kan oplyse, at efter kontakt med danske kolleger her i Bruxelles, så er budskabet fra Europa-Kommissionen, at eksportautorisations-forordningen vil blive revideret inden for meget kort tid, således at Grønland og Færøerne samt EØS Landene udtrykkeligt undtages fra kravet om eksportautorisation, skriver Mininnguaq Kleist i en skriftlig kommentar til Sermitsiaq.AG torsdag eftermiddag.

Fredag har EU Kommissionen udsendt en pressemeddelelse om, at en lang række lande – herunder Færøerne og Grønland – undtages fra eksportrestriktionerne.

Undtagelsen træder i kraft fra i morgen 21. marts, skriver kommissionen.

Chemnitz Larsen: Pinligt for Danmark

Folketingspolitikeren Aaja Chemnitz Larsen (IA) er ikke imponeret over, at Danmark tilsyneladende glemte at få undtaget Grønland og Færøerne fra eksportrestriktionerne:

- Det er pinligt for den danske regering, at man har glemt Grønland og Færøerne under udarbejdelsen af EU-forordningen. Det er ærgerligt, at det nu blev brandslukning, når der er så meget andet at tænke på, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Ifølge repræsentationschefen i Bruxelles har det ikke været hensigten, at eksportrestriktionen skulle gælde Grønland:

- Der var bevægelser mod grænsehindringer af eksport internt i EU, og det skulle forordningen modvirke. Det hele er kørt igennem som hasteprocedure, og det har ikke været intentionen, at man ville ramme EØS-landene eller Færøerne og Grønland, siger Mininnguaq Kleist.

Sermitsiaq.AG har spurgt Sundhedsledelsen, om eksportrestriktionerne har haft nogen konsekvener for leverancer af medicinsk beskyttelsesudstyr til Grønland, men har endnu ikke modtaget svar.