EU-regel: Nu skal elbiler støje mere

Ritzaus Bureau Mandag, 01. juli 2019 - 10:26

Den manglende motorstøj ved elbiler bliver fremhævet som en stor fordel, men mandag træder nye EU-regler i kraft, der pålægger bilproducenter at udstyre nye elbiler med støjsystemer.

Støjen skal udsendes ved hastigheder op til 20 km/t, og når der bakkes. Lyden skal have en styrke af minimum 56 decibel og skal tjene til at advare bløde trafikanter om, at en bil er i nærheden.

Hos interesseorganisationen Forenede Danske Elbilister, FDEL, så man gerne, at EU havde trukket stikket til de nye regler.

- Vi mener ikke, at det er nødvendigt at sende støj ud i alle retninger. I stedet bør man udnytte teknologien i elbilerne til at målrette støjen til de personer, der har behov for det, i stedet for blot at sende en masse støj ud, siger Martin Messer Thomsen, pressetalsmand for FDEL.

Reglerne gælder på nuværende tidspunkt kun nye elbiler. Det vil sige, at modeller, der allerede er på markedet, først skal udstyres med et støjsystem fra 1. juli 2021.