EU-penge: Et lille skridt på vejen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. december 2023 - 07:45

EU-bevillingen falder et tørt sted hos Tusass, da søkabelprojektet vurderes at koste et stort trecifret millionbeløb.

- Et nyt søkabel er ekstremt vigtigt ikke bare for Tusass, men for at kunne styrke den sårbare digitale infrastruktur i hele Grønland. Et søkabel er også en stor investering og meget dyrt. Samtidig kan vi ikke undvære et søkabel, hvis vi skal leve på den måde, som vi gør. Vi lever i en tid, hvor det er utroligt vigtigt at øge forsyningssikkerheden og styrke den sårbare digitale infrastruktur, fastslår bestyrelsesformanden i Tusass A/S Ulrik Blidorf og tilføjer:

- Denne medfinansiering fra EU gør det nu muligt for Tusass at tage endnu et skridt fremad mod dette. Nu kan vi begynde at forberede den landbaserede infrastruktur, som skal etableres forud for at kunne anlægge et nyt søkabel.

Essentielt

Naalakkersuisoq for Infrastruktur Hans Peter Poulsen glæder sig over, at Tusass og EU har fået skabt et samarbejde, som kan skabe nye muligheder for borgere langs hele den grønlandske vestkyst.

- Den sårbare kritiske infrastruktur i Grønland er essentielt for fremtiden, og nødvendigt for at vi skaber nye veje ind- og ud af Grønland. Investeringer samt partnerskaber til dette er nødvendigt for at skabe fremskridt på tværs af Atlanten. Derfor er det meget positivt, at EU viser interesse for nye investeringer i Grønland, og vi kan skabe bedre direkte forbindelser mellem Grønland og EU, siger Hans Peter Poulsen.

I går mandag 18. december oplyste vi, at EUs bevillingsbeløb var på 31,4 millioner kroner. Projektet har imidlertid ikke været så dyrt, så EU er endt med et støttebeløb 25,1 millioner kroner, hvilket er halvdelen af omkostningerne.