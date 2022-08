EU-lande suspenderer visumaftale for russiske turister

Ritzau Onsdag, 31. august 2022 - 16:08

EU-landene suspenderer en aftale fra 2007 med Rusland, der har gjort det nemmere for russere at rejse ind i et EU-land.

Dermed vil det stadig være muligt for dem at rejse til EU, men det vil tage længere tid og blive mere besværligt.

Det oplyser EU's udenrigschef, Josep Borrell, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker på grund af Ruslands krig mod Ukraine, som har varet et halvt år.

- Det vil reducere antallet af nye visa udstedt af EU's medlemslande markant. Det bliver sværere, og det vil tage længere tid, siger han ved præsentationen.

Beslutningen kommer efter et uformelt møde mellem EU-landenes udenrigsministre i den tjekkiske hovedstad Prag tirsdag og onsdag. Fra dansk side har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) deltaget.

Han fortæller efter mødet, at der ikke har været enighed om et generelt visumforbud.

- Vi vil ikke have et generelt forbud, for der skal være undtagelser for sårbare grupper. Det har vi hele tiden ønsket fra dansk side.

- Allerede i februar suspenderede man visum til forretningsfolk og statsligt ansatte i Rusland, men ikke for almindelige mennesker.

- Det gør vi nu, og så skal hver enkelt søge om at få et visum. Man kan ikke bare få et visum for at komme på besøg, men man skal have en gyldig grund for at komme her.

- Det vil betyde, at man kan reducere antallet af turister, for at være turist er ikke et legitimt formål, siger han.

Især Finland samt de østeuropæiske EU-lande Estland, Letland, Litauen og Polen har presset på for at nægte russere indrejse helt.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har derimod peget på, at et generelt visumforbud blandt andet kan gøre det svært for kritikere af præsident Vladimir Putin at forlade Rusland.

EU vil videre se på, hvad man kan gøre ved de omkring 12 millioner Schengen-visa, som allerede er udstedt til russere. Det siger den tjekkiske udenrigsminister, Jan Lipavsky, ifølge Reuters.

/ritzau/