EU-lande vil åbne porten for færdigvaccinerede turister

Ritzaus Bureau Onsdag, 19. maj 2021 - 13:46

De har onsdag, ifølge diplomater, givet en foreløbig godkendelse af et forslag fra EU-Kommissionen om at lette restriktionerne for "ikke-nødvendige" rejser til unionen. Forslaget blev fremsat i begyndelsen af maj.

En formel godkendelse fra EU's medlemslande ventes senere i denne uge.

Den indebærer desuden, at man vil hæve tærsklen for, hvornår et land regnes for sikkert. Altså vil borgere fra flere tredjelande kunne rejse ind i EU på en turistrejse.

For "grønne lande" - de sikre - hæves grænsen for antal smittetilfælde fra 25 til 75 ud af 100.000 over to uger.

Det har været et stort ønske fra en række lande, som har en stor turismeindustri. De har været hårdt ramt på økonomien, efter at EU-landene sidste forår lukkede grænserne for at bremse coronavirus.

Der er tale om en henstilling. Det er altså ikke bindende for EU-landene at følge den. Landene kan heller ikke sanktioneres, hvis de ikke følger den, men EU-Kommissionen kan henvise til, at man har truffet beslutningen.

Aktuelt syv lande

Aktuelt er det blot syv lande uden for EU, som regnes for sikre nok til, at borgere herfra kan komme på turistrejser i EU.

Det ligger i onsdagens godkendelse, at EU's medlemslande hver anden uge skal gennemgå listen over sikre lande.

Landene er også enige om en ordning, så man hurtigt kan lukke døren for ankomster fra lande, hvor der er udbrud af nye varianter af coronavirus.

Beslutningen om at åbne porten til EU for vaccinerede flugter med det ønske, som blandt andet Dansk Industri har fremført under debatten om den forestående genåbning.

- Vi har det grundsynspunkt, at der skal åbnes for alle, der er vaccinerede, og uanset om de er blevet vaccineret i Danmark, Tyskland eller USA, blot det er med EU-godkendte vacciner, siger branchedirektør for transport Michael Svane i en skriftlig kommentar.