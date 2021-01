EU-Kommission kritiseres for at true Grønland

Bent Højgaard Sørensen Søndag, 03. januar 2021 - 11:01

Efter lang tids forhandlinger om en ny fiskeriaftale er der nu så lidt, der skiller Grønland og EU-Kommissionen, at aftalen ventes at falde på plads i løbet af den næste uges tid.

Men undervejs i forhandlingerne har der været uenighed, flere bump og kriser mellem parterne. Senest har et brev fra EU's kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevicius til formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Jens Immanuelsen, vakt opsigt blandt embedsmænd i Selvstyret og det grønlandske fiskerierhverv.

Det skriver avisen Sermitsiaq i en artikel med overskriften ”EU truede med at skære i uddannelsesstøtten”.

Aftaler kædes sammen

I en mail de to grønlandske toppolitikere i Naalakkersuisut modtog den 17. december fra EU-kommissær Virginijus Sinkevicius, kæder kommissæren angiveligt forhandlingerne om en fiskeriaftale sammen med den såkaldte partnerskabsaftale, hvor EU blandt andet har støttet uddannelsesformål i Grønland med et trecifret millionbeløb hvert år, står der i artiklen.

- Jeg betragter brevet som en trussel fra EU-Kommissæren om, at hvis Grønland ikke makker ret og indgår en ny fiskeriaftale med EU's nye krav, så kan det gå ud over den såkaldte Grønlands beslutning, der blandt andet støtter uddannelse i Grønland. For mig at se er EU’s handlemåde bestemt ikke til gavn for samarbejdet, og jeg betragter EU’s forblommede udtalelser om vigtigheden af Arktis og deres ønsker om samarbejde som varm luft, der ingen bund har i den virkelige verden, siger medlem af den grønlandske forhandlingsdelegation, Henrik Leth, der er formand for Grønlands Erhverv og Polar Seafood til avisen.

Sermitsiaq har sendt en mail med tre spørgsmål til EU-kommissær Virginijus Sinkevicius, og bl.a. bedt kommissæren kommentere kritikken fra Henrik Leth.

Uldent svar

EU-Kommissionen svarer ikke på spørgsmålene, men kommenterer brevet således:

- Brevet fra Europa-Kommissionen understregede de mere end 35 års succesfulde samarbejde mellem Grønland og EU og gentog EU’s tilbud om at øge referenceprisen for fiskerimuligheder samt den overordnede finansielle pakke sammenlignet med, hvad Den Europæiske Union pt. betaler til Grønland ifølge den nuværende fiskeriaftale. Det blev sendt i en positiv og konstruktiv ånd, sagde pressechef for Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Rikke Uldall, på vegne af Europa-Kommissionen i en mail til Sermitsiaq den 31. december.

Både EU og Grønland arbejder fortsat på at nå en fiskeriaftale til gensidig gavn for begge parter, mener de i EU-Kommissionen.

Naalakkersuisioq Jens Immanuelsen, der har taget brevet fra EU-Kommissionen til efterretning, ønsker ikke at udtale sig i sagen før Grønlands fiskeriforhandlinger med EU er afsluttet.

Stort millionbeløb

Den hidtidige fiskeriaftale for perioden 2016-2020 var 120 millioner kroner værd hvert år for Grønland. Partnerskabsaftalen har givet Grønland cirka 230 millioner kroner i EU-støtte årligt til blandt andet uddannelses- og forskningsformål i perioden 2014-2020.

