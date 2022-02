EU forhindrer digital tinglysning

Redaktion Torsdag, 17. februar 2022 - 18:01

Den digitale tinglysning i Grønland kan have lange udsigter, fordi EU betragter Grønland som et usikkert tredjeland i persondata-sammenhæng. Det er tilladt efter EU reglerne at sende data til Rumænien, men ikke til Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det kom frem, da Folketingets Grønlandsudvalg havde høring om fremtidens retsvæsen i Grønland. Høringen fandt sted den 9. februar på Christiansborg.

Digital tinglysning af ejendomshandler og skøder har længe stået højt på ønskesedlen blandt grønlandske ejendomshandlere og banker. Der er også et stort ønske om at indføre den digitale tinglysning blandt politikerne i Folketinget.

Ikke i orden

Specielt Venstres Grønlandsordfører Christoffer Melson lagde sig i selen for at få en løsning hurtigst muligt:

- Retsvæsenet er jo ikke hjemtaget, så her skal Grønland naturligvis ikke halte bagefter. Det er en sag, som jeg nu vil tage fat i, for det er bare ikke i orden, at vi nu har haft digital tinglysning i Danmark siden 2009 – og at systemet endnu ikke er indført i Grønland, siger Melson til Sermitsiaq.

Læs hele artiklen i ugens Sermitsiaq, som du kan købe herunder: