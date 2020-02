EU til briterne: Ingen handelsaftale uden fiskeri hos jer

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 03. februar 2020 - 10:02

Storbritannien får ikke noget, der "er lige så godt" som et medlemskab af EU, men briterne kan få en meget "ambitiøs handelsaftale".

Det vil dog blandt andet kræve, at briterne giver EU-lande adgang til at fiske i deres farvande. Det er en "uadskillelig" betingelse for en handelsaftale, siger EU's chefforhandler, Michel Barnier.

Han fremlægger mandag EU-Kommissionens oplæg til et mandat, før EU og Storbritannien indleder forhandlinger om det fremtidige forhold.

- EU er parat til at tilbyde en meget ambitiøs handelsaftale uden tariffer og kvoter på varer, siger Barnier.

Storbritannien skal dog, hvis de ønsker en sådan aftale, "acceptere EU-standarder".

Briterne skal også, understreger Barnier flere gange, give EU-lande adgang til at fiske i deres farvande. Det er et område, der er særlig vigtigt for Danmark, men også for andre EU-lande.

- Som yderligere betingelse skal Storbritannien acceptere, at EU-lande får adgang til fiskeri i deres farvande - og vice versa. Man skal dele kvoter, siger Barnier.

Forhandleren siger, at "konkurrencen skal være åben og fair". Han understreger, som han har gjort mange gange i processen siden 2016, at parterne skal samarbejde på baggrund af "fair spilleregler".