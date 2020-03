EU-advarsel: Falske historier om corona

Ritzaus Bureau Tirsdag, 17. marts 2020 - 08:54

Læs om den seneste udvikling om coronavirus, lyder opfordringen fra EU-Kommissionen.

Men.

Lige så vigtigt er det at være opmærksom på falske historier, som i øjeblikket findes på blandt andet sociale medier.

- Følg råd fra din læge og fra nationale og lokale sundhedsmyndigheder, skriver Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed i EU-Kommissionen på Twitter.

Samtidig opfordres der til, at man holder sig orienteret via de kanaler, som WHO og EU benytter.

Her formidles den seneste udvikling også på sociale medier som Facebook og Twitter.

WHO har for nylig indgået et samarbejde med Facebook. Opslag til brugerne skal sikre, at eksperters viden og råd om coronavirus når ud til borgere over hele kloden.

- Pas på fake news og misinformation, som er ondsindet og vildledende. Efterprøv det hos pålidelige kilder, skriver generaldirektoratet.

Indsats mod misinformation

Den Europæiske Revisionsret (ECA) har tirsdag meddelt, at den vil undersøge EU's forsøg på at bekæmpe misinformation og fake news.

Revisorerne vil blandt andet se på den handlingsplan, som EU-Kommissionen har sat i værk for at bekæmpe fake news. De ser på initiativer til at imødegå falske kampagner fra Rusland.

Og de ser på samarbejdet med it-giganter i USA som Facebook og Google.

Ifølge ECA er det netop sundhed, men også migration, klima og andre følsomme områder, der rammes af misinformation og fake news.

- Borgerne i EU skal vide, om EU's plan mod misinformation er effektiv, siger ECA-medlem Baudilio Tomé Muguruza. Han skal lede undersøgelsen.

Han tilføjer, at "ethvert forsøg på ondsindet eller bevidst underminering og manipulering af den offentlige debat er en trussel mod EU".

ECA har til opgave at sikre en korrekt og effektiv brug af EU-borgernes skattekroner.