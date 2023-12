EU åbner kontor i Nuuk i 2024

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. december 2023 - 14:04

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen tog imod Múte B. Egede, hvor forholdet mellem EU og Grønland var på dagsordenen.

Der er enighed om at styrke samarbejdet Grønland og EU imellem, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Godt for begge parter

- Jeg har holdt møde med den øverste ledelse i EU-Kommissionen. Mødet var godt for begge parter. EU åbner et kontor i Nuuk til næste år, og vi har sat de sidste detaljer på plads under mødet, siger Múte Bourup Egede ifølge pressemeddelelsen.

Det er planen, at formanden for EU-Kommissionen næste forår skal gæste Grønland for at ”udvikle samarbejdet på langt sigt”, som det formuleres.