Etablering af kæmpeskole: Ansættelse af inspektør i gang

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 17. januar 2023 - 15:00

I Nuuk er byggeriet af en skole, der kan rumme op til 1200 elever, ved at gå ind i den afsluttende fase.

Skolen skal stå færdig i 2024, mens en tilhørende daginstitution med plads til 96 børn ventes at kunne tages i brug i år.

Der skal ikke lukkes daginstitutioner, når den nye åbner. Men den nye kæmpeskole skal afløse de to folkeskoler Atuarfik Ukaliusaq (USK) og Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK), som i sin tid blev vurderet for dyre at renovere, hvorfor kommunen satsede på byggeriet af en helt ny skole i centrum af Nuuk.

Som et led i at få driften af både skole og daginstitution godt i gang, har kommunen opslået stillingerne som henholdsvis skoleinspektør og daginstitutionsleder og forventer at have begge stillinger besat med tiltrædelse i februar eller marts.

Ansættelse af ledere skal ske i god tid

Det oplyser forvaltningen i en orientering til Udvalg for Børn og Skole:

- Det er vigtigt, at ansættelse af ledere til daginstitutionen og skolen sker i god tid, så lederne er en del af det forberedende arbejde med alt fra ansættelse af personale og indretning af lokaler til udarbejdelse af værdier og målsætninger, står der i orienteringen.

Udvalget får også at vide, at fusionen mellem de to skoler har været i gang siden slutningen af 2021, hvor der løbende har været afholdt fusionsdage, hvor personalet fra de to skoler med tilhørende fritidsordninger får lejlighed til at lære deres kommende kollegaer bedre at kende.

Den nye skole er opført med ekstra plads, for at kunne imødekomme en fremtidig stigning i antallet af elever i Nuuk. Det vil sige, at selvom der er plads til 1200 elever, bliver der i første omgang tale om, at der skal gå 950 elever i fire spor på skolen.

Har hentet inspiration på Færøerne og i Danmark

- Da der er tale om en stor skole, har der været behov for grundige overvejelser om, hvordan skolen skal organiseres ledelsesmæssigt. Forvaltning for Børn og Skole har derfor været i løbende dialog med IMAK (lærernes fagforening, red) samt hentet inspiration og erfaringer via samarbejde med andre store skoler i Danmark og Færøerne, står der i orienteringen.

Den nye skole har gennem det seneste år været centrum for en sag om rod i kommunens økonomi, efter en forvaltningsrevision konkluderede, at kommunen ikke havde penge til at betale for skolen, selvom at byggeriet var fremskredent. I december fik kommunen dog lov til at optage at stort lån på 1,25 milliarder kroner, hvoraf de cirka 750 millioner kroner vil gå til betaling af den nye skole og daginstitution, og dermed er finansieringen altså kommet på plads.