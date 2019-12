Espersen: Færøsk Huawei-sag er en skandale

Ritzaus Bureau Onsdag, 11. december 2019 - 09:10

Sådan siger Søren Espersen, som er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti.

- Det er første gang, at vi får et klokkeklart bevis på, at den kinesiske stat og Huawei er ét fedt.

- Jeg opfordrer udenrigsministeren til at indkalde den kinesiske ambassadør til en samtale. Det er et meget alvorligt diplomatisk skridt, vi tager der, men det er nødvendigt.

Han bakkes op af Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

- Udenrigsministeren må indkalde ambassadøren til en kammeratlig samtale og klart sige fra over for, at man laver så voldsom pression over for et lille land som Færøerne.

- Vi skal også lynhurtigt have indført en screeningsproces, så når det handler om udenlandske investeringer i kritisk infrastruktur som havne og telenet, så skal efterretningstjenesterne i Danmark vurdere, om man skal sige ja eller nej, siger han.

Berlingske kunne tirsdag afsløre, at Kinas ambassadør i Danmark, Feng Tie, har lagt pres på topfolk i det færøske landsstyre. Målet skulle være at få dem til at vælge Huawei som 5G-leverandør.

Truslen skulle have gået på, at Kina ville droppe en frihandelsaftale med Færøerne, hvis ikke landet valgte Huawei.

Det var den færøske tv-station Kringvarp Føroya, som var kommet i besiddelse af en lydoptagelse fra et fortroligt møde med lagmanden og ambassadøren den 11. november i år.

Tv-stationen har fået nedlagt fogedforbud mod at bringe optagelsen. Senere har Berlingske og DR dog beskrevet optagelsens indhold.

Hos udenrigsordfører for De Konservative Naser Khader er overraskelsen stor.

- Jeg har mødtes med den kinesiske ambassadør flere gange, og det her ligner ham ikke, så jeg venter spændt på at høre, hvad der er blevet sagt.

- Hvis han har opført sig truende, så skader det Huaweis sag i Vesten, men også Kinas, fordi de igen og igen har sagt, at Huawei og staten intet har med hinanden at gøre, siger han.

Hvis samtalen virkelig viser forbindelse mellem den kinesiske stat og Huawei, så vil konsekvensen komme af sig selv, mener Naser Khader.

- Huawei vil blive totalt udelukket fra de vestlige lande. Selv om det er en kommerciel beslutning, så vil man vælge andre udbydere. Så alene det er konsekvens nok.