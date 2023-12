Elite-organisation: Grønland viser evner på den internationale idrætsscene

Kassaaluk Kristensen Søndag, 31. december 2023 - 08:32

Flere hold fra forskellige idrætsgrene har vist gode resultater i 2023, hvilket imponerer Elite Sport Greenland.

I flæng nævner organisationen sportgrene som badminton, futsal, skiskydning, taekwondo og ikke mindst håndbold, hvor idrætsudøvere har vist deres kunnen ved internationale konkurrencer.

I året der gik har Lars Lennert Abelsen for eksempel hentet en bronzemedalje ved VM i taekwondo, mens de to søskende Ukaleq og Sondre Slettemark har udvist udholdenhed på løjperne i skiskydning.

Og det er den internationale bane, der vil gavne de grønlandske idrætsudøvere mest, lyder det fra Elite Sport Greenland:

- Flere atleter kunne have godt af mere udfordring til at udvikle sig, hvilket de rigtige miljøer kan være med til at understøtte. For nogle af vores atleter kunne det helt sikkert styrke deres sportslige kompetencer at søge mod udlandet, lyder det fra Elite Sport Greenland.

Flere verdensmesterskaber

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at Elite Sport Greenland bemærker idrætsgrenen håndbold og præstationerne i den pågældende sportsgren. TAAK har formået at sende kvindelandsholdet og herrernes ungdomshold til VM, og pigernes ungdomshold har netop sikret sig en VM-billet til Kina.

ESG har samarbejdsaftaler om udvikling af forbund for badminton, KAK og TAAK samt Taekwondo. For de sportsgrene er der klare redskaber der gør, at sporten er i den positive udvikling:

- Generelt er der sket rigtig meget i de forskellige idrætsgrene især i 2023. Det, som er fællesnævneren for de idrætsgrene som har største udvikling, er, at udviklingen er sat i system, og der arbejdes med klare udviklingsstrategier, siger formanden for ESG, Nicolaj Christoffersen.

Stor udviklingspotentiale

- Resultaterne fra vores eliteudøvere i 2023 er et stærkt signal for at Grønland kan deltage på de største idrætsscener, samt med den synlighed der har været, håber vi at de unge kan se muligheden for at man som grønlænder kan tage skridtet om at satse på idræt, lyder det fra ESG.

Organisationen ser store muligheder for mere udvikling i flere idrætsgrene og glæder sig allerede til at se gode resultater i de kommende år:

- De bestemte sportsgrene, som vi støtter igennem samarbejdsaftalerne, skal stadigvæk vise internationale niveau for at opnå nuværende støtte. Det handler om taekwondo landsholdet, badminton landsholdet, futsal herrelandsholdet og håndboldlandsholdet.

- Ukaleq Slettemark, Sondre Slettemark og Nuunu Chemnitz Berthelsen er interessante de næste års tid, hvor alle tre har mere eller mindre målsætning om at deltage til vinter OL i 2026. Det betyder at der stadigvæk skal udvikles med nuværende resultater, så de kan klare udtagelseskriterie om at deltage til vinter OL 2026, lyder det fra ESG.