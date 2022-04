Esani og Naalakkersuisut: Få styr på jeres affald

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 29. april 2022 - 07:52

Mens de fleste lande i verden har sat fokus på genbrug og formindske forurening, så ser det ikke imponerende ud i de mindre byer og bygder her i landet.

Der er problemer med mus i Qeqertarsuaq, fugle andre steder, mens det regner med plastik i Nanortalik.

Esani A/S mener, at kommunerne bør prioritere oprydning af deres lossepladser og lave en stram arbejdsgang, så de ansatte som håndterer affald ved, hvad de skal lave.

- Læg det pakkede affald et sikkert sted, hvor der ikke ligger gammelt affald i forvejen. På den måde kan man bedre forhindre problemer med ravne, måger eller andre dyr, som kan pakke skraldet ud igen. Det hjælper ikke at lægge det pakkede skrald i et sted, hvor der allerede findes dyr.

- Jeg vil gøre opmærksom på, at vi jævnligt snakker med Kommune Kujalleq, men vi opfordrer til, at man tager affaldshåndteringen mere alvorligt, siger direktøren i Esani, Frank Rasmussen, til Sermitsiaq.AG.

Pak skraldet og få dem sendt afsted

Det har været forbudt at afbrænde affald i rigtig mange år. Det er helt tilbage til 1988, hvor lov om beskyttelse af miljø trådte i kraft. Men alligevel har det været normalt at afbrænde skrald i de fleste byer og bygder.

Fra 2020 blev det først muligt for kommunalbestyrelsen, at søge om dispensation om afbrænding af affald, da Naalakkersuisut godkendte en bekendtgørelse efter ukontrolleret afbrænding i Upernavik.

Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund (IA) opfordrer kommunerne til at håndtere deres skrald ordentligt, efter Sermitsiaq.AG har fortalt om det flyvende skrald i Nanortalik.

- Jeg synes ikke, det er godt nok. Det er beklageligt at affaldet i kommunerne ikke bliver håndteret på en forsvarlig måde. Det skal ikke flyve rundt med plastik og andet affald, så det er til gene for borgere og forurener naturen.

- Jeg synes, det er vigtigt at kommunerne sikrer en forsvarlig affaldshåndtering i alle bostederne. Det er vigtigt at området opprioriteres, siger Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG.

Han gør også opmærksom på, at Naalakkersuisut anbefaler, at affald bliver pakket og sendt til forbrændingsanlæggene.

- Naalakkersuisuts Affaldshandlingsplan 2020-2031 udstikker retningslinjer for den nationale affaldspolitik, og er således grundstenen i myndighedernes arbejde på affaldsområdet og udstikker rammerne for kommunernes lokale affaldshåndtering, siger Kalistat Lund.

Naalakkersuisut støtter Esani

Det ser ikke ud til at kommunernes håndtering af affald kan løses med det samme, da man ikke må afbrænde affald og da kommunerne mange steder ikke har ryddet op i deres gamle lossepladser.

Derfor har kommunen valgt at søge om dispensation til at brænde affaldet i bygder og byer i stedet for at pakke og sende det til forbrændingen i Qaqortoq.

Kalistat Lund understreger stadig, at afbrænding af affald skal være den sidste udvej, men på billederne i for eksempel i Nanortalik kan afbrænding være den sidste ud vej. Esani opfordrer stadig til at man pakker skrald og håndterer affald korrekt, mens Naalakkersuisut støtter op om dette.

- Naalakkersuisust støtter op om den nationale forbrændingsløsning. Det fælles kommunale affaldsselskab ESANI A/S har igangsat etableringen af to moderne nationale forbrændingsanlæg, som vil kunne modtage affald fra hele landet. De nye forbrændingsanlæg skal sikre en forsvarlig behandling af forbrændingsegnet affald, afslutter Kalistat Lund.