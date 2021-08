Erstatning til trofæjagtoperatører

Redaktionen Fredag, 06. august 2021 - 13:23

Atassut køber ikke begrundelsen for, hvorfor Naalakkersuisut har valgt at stoppe trofæjagt i juli, for partiet er overbevist om, at der sagtens kan findes en løsning, alle parter kan leve med, det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi fatter ikke, hvorfor man indfører yderligere restriktioner for den meget lukrative og dyre turismeevent, trofæjagten jo er. Når talen kommer på turismen, har det i adskillige år været strategien, at det er de rige turister, landet primært skal satse på i fremtidens turisme og dermed sætte masseturismen i en sekundær rolle. Ikke desto mindre er man nu i gang med at fjerne fundamentet for en ellers vellykket udvikling på netop den eksklusive turisme, siger formanden for Atassut, Aqqalu Clasen Jerimiassen til Sermitsiaq og fortsætter:

– Det er få, men højt betalende turister, vi her taler om. Ordningen med betalingsjagtturismen er allerede begrænset til de autoriserede trofæjagt-operatører, der bliver givet tilladelse til, så påstanden om, at betalingsjagtturisterne skulle skræmme dyrene i det vidtstrakte landområde holder ikke, pointerer Aqqalu Clasen Jerimiassen (A), som dermed kræver, at Naalakkersuisut genovervejer beslutningen.

Populismen har sejret

Aqqalu Clasen Jerimiassen har ikke meget til overs for politikere i Qeqqata Kommunia i denne sag. Han mener, at politikerne er mere optaget af at indynde sig hos de lokale erhvervsfangere og fritidsfangere:

– Selvfølgelig skal vi til hver en tid beskytte vore egne fangere og sørge for at give dem gode rammer for at kunne drive deres erhverv, ligesom vi også skal tage hensyn til fritidsfangerne, som på traditionel vis samler vinterforråd. Men derfra til at begynde at indskrænke trofæjagten er et meget forkert signal at sende til omverden, påpeger formanden for Atassut til Sermitsiaq.

Sermitsiaq afventer svar på spørgsmål til medlemmet af Naalakkersuisut for fiskeri og fangst, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA), om Naalakkersuisut vil kompensere for tabt indtjening til trofæjagtoperatørerne.

