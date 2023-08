Erstatning til 16-årig for varetægtsfængsling

Redaktionen Fredag, 11. august 2023 - 16:44

En 16-årige grønlandsk dreng blev i august 2022 varetægtsfængslet i knap tre måneder for voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse. I byretten blev han frifundet, og den dom blev efterfølgende stadfæstet, da Statsadvokaten hævede anken til landsretten i februar 2023.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Nu har drengen så fået tilkendt 79.650 kroner skattefrit og med tillæg af renter er der udbetalt 84.834 kroner. Statsadvokaten oplyser, at frihedsberøvelsen står i misforhold til den idømte straf, men at erstatningsbeløbet kun delvist er imødekommet. Således er kravet om godtgørelse for tabt uddannelsesår stadig under behandling. Der er rejst krav om 40.000 kroner herfor. Det fortæller drengens advokat Jan Aarup til Sermitsiaq, der oprindeligt havde fremsat erstatningskrav på 125.550 kroner for uberettiget frihedsberøvelse samt 40.000 kroner i godtgørelse for tabt uddannelse.

Et beskedent beløb

Advokaten oplyser, at der i erstatningen er taget forbehold for varige psykiske mén, idet den 16-årige tilsyneladende stadig har psykiske følger efter den uberettigede fængsling. Men at beløbet er noget lavere, end han havde forventet. Der er dog tale om takst-baserede beløb fastsat af Rigsadvokaten.

