Eriksen: Hjemmebane-EM er surrealistisk

Siden det for over fem år siden blev offentliggjort, at der ved EM i fodbold i 2020 skal spilles kampe i Danmark, har det været en drøm og et mål for de danske landsholdsspillere at kvalificere sig til slutrunden.

Det mål indfriede de mandag aften ved at spille 1-1 i Dublin og snuppe EM-billetten på Irland bekostning.

Christian Eriksen ser forventningsfuldt frem mod slutrunden, hvor han sammen med holdkammeraterne er garanteret mindst to gruppekampe i Parken.

- Det bliver surrealistisk at spille EM på hjemmebane.

- Følelsen af ikke at have kvalificeret sig havde været meget hård. Hvis vi skulle se andre lande konkurrere i en slutrunde i Danmark, uden at vi var med, havde det været utrolig hårdt.

- Så det er en lettelse, vi er med, og det bliver fedt for os selv og for alle de danske fans, siger Christian Eriksen.

Inden kampen lagde Kasper Schmeichel vægt på, at et EM på hjemmebane ville være en helt unik oplevelse, som ingen af fortidens store koryfæer havde haft muligheden for at opleve. Efter EM-billetten er i hus, er målmanden endnu mere begejstret.

- Jeg tror, at alle danskere har drømt om at spille en hjemmebanekamp til en stor slutrunde. Nu er chancen der, og det glæder vi os helt ufatteligt til, siger Schmeichel.

For Mathias "Zanka" Jørgensen spilles EM-kampene i et særdeles velkendt nabolag.

- Jeg kommer til at spille EM fem minutter fra, hvor jeg er født og vokset op. Jeg har spillet fodbold det meste af mit liv deromkring. Jeg kan cykle hjem til min mor efter kampen på under fem minutter, hvis jeg ville.

- EM i Danmark har været en altoverskyggende motivationsfaktor for os alle. Det ville gøre ondt i hjertet at skulle se på det uden at være med, siger forsvarsspilleren.

Også esbjergenseren Martin Braithwaite glæder sig til at spille EM foran de danske roligans, men han er også spændt på, hvordan oplevelsen egentlig bliver, når den ikke længere bare er en drøm.

- Det er helt sindssygt, helt sindssygt. Et EM i Danmark er ubeskriveligt, og jeg tror ikke rigtig, at det går op for en, hvor stort det egentlig er, før man oplever det, siger mandagens danske målscorer.

Det afgøres ved lodtrækning, om Danmark spiller to eller tre gruppekampe i Parken. Taber Danmark lodtrækningen, skal landsholdet spille en gruppekamp i Sankt Petersborg, da alle kampene i gruppen spilles i Danmark og Rusland.