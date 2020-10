Erik Jensen: Jeg vil værne om udvalgets konklusioner

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 09. oktober 2020 - 11:46

14 stemte for, 13 stemte mod og to valgte at afstå fra helt at stemme.

Sådan så tallene ud i Inatsisartut ved afstemningen om en afværgedagsorden fremsat af Aleqa Hammond på vegne af Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai. Dagsordenen blev fremsat for at undgå mistillid til formanden for Naalakkersuisut.

Mistillidsvotummet var blevet fremsat af Atassut på vegne af oppositionen under forespørgselsdebat om revisionsudvalgets redegørelse vedrørende stenbidersagen, hvor formanden for Naalakkersuisuts habilitet i sagen diskuteres.

Erik Jensen var én af to Siumut-medlemmer, der undlod at støtte afværgedagsordenen, som skulle redde deres egen formand:

- I kraft af min position som formand for Revisionsudvalget afstod jeg at stemme på den afværgedagsorden. Revisionsudvalget har arbejdet efter gældende regler, og jeg vælger at beskytte og værne om udvalgets konklusioner i sagen, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

- Efter udvalgets redegørelse om sagen, har du tillid til Formanden for Naalakkersuisut?

- Jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i, at jeg afstod fra at stemme på punktet i går aftes, siger Erik Jensen.

Ophedet debat

Forespørgselsdebatten om revisionsudvalgets redegørelse blev til en seks timers debat med flere pauser undervejs.

Blandt andet krævede flere veteraner i politik som Hans Enoksen (PN) og Siverth K. Heilmann, at al relevant materiale vedrørende sagen bliver fremlagt til Inatsisartuts udvalg.

Punkt 71 er en forespørgselsdebat om, hvorledes der bør følges op på Revisionsudvalgets skarpe kritik i udvalgets beretning om, hvorvidt Formanden for Naalakkersuisut er habil eller inhabil i kvoteforhøjelser af stenbider.

Debatten blev sat på standby i går aftes omkring klokken 22.15, hvor formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt lovede, at debatten vil fortsætte tirsdag den 13. oktober.

Det andet Siumut-medlem, som valgte at afstå fra at stemme på afværgedagsordenen, er Henrik Fleischer. Han ønsker ikke at kommentere sagen overfor Sermitsiaq.AG.