Erik Jensen: Uskreven regel til diskussion

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 21. februar 2021 - 15:51

Det har været en uskreven regel i Siumut, at den politiker, der fik flest stemmer, også skal have forhandlingsansvaret og den bestemmende indflydelse i Inatsisartut-sammenhæng.

Den regel vil ikke per automatik gælde, må man konkludere på de udtalelser, som Erik Jensen kommer med til Sermitsiaq.AG.

Respekt for flertallet

- Det er rigtigt, at vi har denne uskrevne regel. Men jeg vil først lade vælgerne afgive deres stemme, og jeg regner bestemt med, at jeg og partiet får et godt valgresultat, siger Siumuts partiformand, for hvem det ikke lykkedes at vippe Kim Kielsen af formandsstolen i Naalakkersuisut, da han ikke kunne opnå flertal til en ny koalitionsaftale med ham for bordenden.

Vil du ikke respektere flertallet af Siumuts vælgere, hvis Kim Kielsen får flest personlige stemmer?

- Jeg respekterer naturligvis vælgerne, men hvad man plejer at gøre i forhold til uskrevne regler, bør vi diskutere internt i partiet, når valget er overstået, fastslår Erik Jensen og påpeger, at der er tale om et hypotetisk spørgsmål.

Formandsposten ikke til diskussion

Erik Jensen understreger, at han uanset valgresultatet og fordeling af personlige stemmer vil fortsætte som partiformand indtil det næste landsmøde i Siumut om tre år.

- Jeg vil uanset valgresultatet stå ved min opgave som formand for partiet. Den del, der handler om personlige stemmer, vil vi tage hånd om efter valget. Vi bør respektere, at det er vælgerne, der skal tale først, siger Siumuts partiformand.

Erik Jensen påpeger, at det for partiet handler om at få vendt de seneste nedadgående valgresultater.

- Ja, vi skal have vendt udviklingen, og det er jeg overbevist om, at vi kan, siger Erik Jensen.