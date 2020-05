Erik Jensen: Uheldigt at binde sig til Demokraterne

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. maj 2020 - 07:51

- Det er klart, at hvis man spørger Kim Kielsen eller Nivi Olsen, så vil de afvise, at en eventuel udvidelse af koalitionen handler om de kommende formandsvalg i de to partier. Men alle kan jo se, at det netop er det, det handler om, fastslår Erik Jensen, der påpeger, at han ikke sidder i hovedbestyrelsen og udelukkende udtaler sig som formandskandidat.

Erik Jensen understreger, at det vil være uheldigt for Siumut, hvis man binder sig yderligere til den borgerlige fløj, og det vil være yderst uheldigt, hvis der laves en ny koalitionsaftale, og det så ender med, at Kim Kielsen taber formandsopgøret, hvilket vil stække den nye formands handlemuligheder.

Mærkelig situation

- Det vil være en mærkelig situation Siumut vil stå i, hvis Kim Kielsen ender med at tabe formandsopgøret. Alene af den grund burde han have afholdt sig fra at tage dialogen med Demokraterne, mener Erik Jensen, der opfordrer partiets hovedbestyrelse til at tænke sig ”grundigt om”.

- Jeg er af den holdning, at partiet bør søge tilbage til sin oprindelige midterrolle i grønlandsk politik. I dag har partiet bevæget sig alt for meget over i retning mod de borgerlige, fastslår formandskandidaten.

- Tænk bare hvordan det gik IA og Demokraterne, da de havde koalitionsmagten. Det endte i et brag, og begge partier tabte stort, påpeger Erik Jensen.

Sæt fiskeriet i centrum

Han synes, at det er langt vigtigere for partiet at fokusere på, hvordan fiskeri og fangst fremmedrettet skal forvaltes fra politisk side.

- Ja, hvordan vil man sikre en mere ligeværdigt udvikling og et bedre velfærdssamfund, hvor byer og bygder kan udvikles mere ligeværdigt. Efter min opfattelse, og hvad jeg hører, er der mange partimedlemmer og lokalafdelinger, som savner en mere synlig politisk retning. Og den ligger i hvert fald ikke i hænderne hos Demokraterne, betoner Erik Jensen.

Erik Jensen vil gerne understrege, at han til enhver tid vil respektere en afgørelse, som den valgte hovedbestyrelse i partiet træffer og gentager:

-Men hovedbestyrelsen bør tænke sig grundigt om i denne sag.