Erik Jensen: Her er udflytningsplanen

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 20. februar 2021 - 11:41

Befolkningstilvæksten i Nuuk er god, men det bør ikke ende med, at Grønland om 20 til 30 år udelukkende består af få bosteder, lyder det fra Siumuts formand Erik Jensen, der forleden kunne læse i Sermitsiaq.AG, at 1/3 af alle borgere nu boede i Nuuk.

Udviklingen skal spredes

- Det er vigtigt, at vi får spredt udviklingen. Det er jo eksempelvis ikke muligt at skaffe boliger til de mange, som ønsker at flytte til Nuuk. Derfor handler det også om at gøre kystbyerne mere attraktive. Og det skal ske ved at flytte dele af centraladministrationen i Selvstyret ud til kommunerne, fastslår Erik Jensen.

Kunne du konkretisere, hvilke arbejdspladser der er tale om?

- Der er flere administrative ting, som befinder sig bedst ude i kommunerne. Lad mig nævne fordelingen af eksempelvis styring af arealer uden for byzoner f.eks. også tildeling af koncessioner. Her har man en større lokal viden ude rundt om i kommunerne. Ja, hvorfor skal nogle embedsmænd i centraladministrationen styre reglerne om fårehold og landbrug. Det vil sydkommunen langt bedre kunne administrere, fastslår Erik Jensen og peger på et helt andet område:

- Når det gælder styring af boligområdet bør det ske ude i kommunerne. Det er her, man ved, hvor behovet er, mener Siumut-formanden, der har angivet en helt ny retning for det gamle parti.

De kan løfte opgaven

Erik Jensen påpeger, at der skal ske en decentralisering, hvor langt flere opgaver skal lægges ud til kommunerne, og han er overbevist om, at de kan løfte opgaverne.

Er du ikke bange for, at kommunerne ikke kan tiltrække de nødvendige personer med de rette uddannelsesmæssige kompetencer?

- Nej, slet ikke. Der vil naturligvis være en overgangsperiode, hvor der kan opstå visse børnesygdomme, men jeg har stor tiltro til, at kommunerne kan løfte opgaven, understreger han.

Ligeværdighed

Siumuts formand peger på, at lønniveauet i hovedstadskommunen ligger langt over, hvad de offentligt ansatte får i eksempelvis nord- og sydkommunerne.

- Vi bliver nødt til at få skabt et mere ligeværdigt samfund. Det er ikke en problemfri øvelse, men jeg er kendt for at se muligheder og ikke begrænsninger, siger han om planen.

Hvis Siumut fortsat vil sidde med en afgørende indflydelse efter valget, så er det planen, at en fem år gammel plan skal støves af og revurderes.

Rapport skal opdateres

Erik Jensen henviser til rapporten ”Ligeværdig Fremtid”, som de tre daværende Siumut-borgmestre Jørgen Wæver Johansen, Hermann Berthelsen og Ole Dorph lancerede for præcist fem år siden.

- De tre borgmestre pegede på en udflytning af 600 arbejdspladser. Nu skal planen opdateres, og så må vi se på, hvor vi lander, når det gælder antal og hvilke specifikke arbejdspladser, der bør decentraliseres, så vi får skabt en administration, der kommer tættere på borgerne, siger Erik Jensen.