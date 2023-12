Erik Jensen: Tocifret millionbeløb i hjælp

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. december 2023 - 16:28

Naalakkersuisoq for Finanser Erik Jensen har i dag været i samråd i Skatte- og Finansudvalget og løftet lidt af sløret for, hvad en kommende inflationspakke skal indeholde.

Erik Jensen er yderst forsigtig med at udtale sig om pakkens konkrete tiltag af respekt for Skatte- og Finansudvalget, der i sidste ende skal godkende den indstilling, som Naalakkersuit når frem til.

Tocifret millionbeløb

- Jeg kan sige så meget, at der bliver tale om et tocifret millionbeløb. Beløbets endelige størrelse afhænger jo i sidste ende af, hvilket mandat vi kan få fra Skatte- og Finansudvalget, understreger Erik Jensen over for Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at hjælpen er opdelt og vil blive udbetalt i flere etaper.

Disse tre grupper har Naalakkersuisut særligt fokus på:

Børnefamilierne

Lavindkomstgrupperne

De borgere, som bor i distrikter, der er udfordret på deres levebrød på grund af klimaforandringerne

- Hvis Skatte- og Finansudvalget er klar til at hastebehandle vores ansøgning er det mit håb, at vi allerede før jul kan yde hjælp til nogle, mens andre først kan imødese en hjælp i begyndelsen af det nye år, oplyser Erik Jensen.

Kommunerne inddrages

Han forklarer, at kommunerne også skal inddrages i processen, da visse elementer i forbindelse med socialhjælp hører under kommunernes regi, og her er der nogle elementer, der stadig er uafklarede.

Desuden skal der en lovhjemmel til, oplyser Erik Jensen, før man kan udbetale penge vedrørende klimabetinget katastrofehjælp, der eksempelvis kan lande hos bygder i nord, hvor fangstbetingelserne har forandret sig dramatisk på grund af klimaforandringerne.

Årsagen

På grund af inflationen er dagligvarer blevet langt dyrere, byggematerialer er steget voldsomt i pris og Royal Arctic Line har desuden drysset salt i det økonomiske sår med en melding om øgede fragtpriser næste år – en regning, der i sidste ende vil lande hos forbrugerne.