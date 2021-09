Erik Jensen: Siumut skal have en stemme

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. september 2021 - 11:45

Splittelse og personsager skal ikke kendetegne partiet Siumut.

Til gengæld skal partiets medlemmer være enige om, og have en fælles stemme og mening om de store, politiske emner i landet.

Det ønsker partiets formand, Erik Jensen, der har inviteret sine Inatsisartut-medlemmer, gruppeformænd i kommunalbestyrelsernes udvalg, folketingsmedlem og deres ene borgmester til rådslagning i Qooqqut.

- Ønsket er, at Siumut skal finde en fælles stemme og være enige om sin politik omkring store emner. Partiets meldinger om blandt andet infrastrukturelle projekter, mineprojekter, selvstændighed og sproget, skal være ens, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG og begrunder:

- Det skal give vælgerne en klar opfattelse af, hvad Siumuts stemme er, og at vælgerne kan have tillid til, at partiet står sammen omkring de større emner.

Personsager fylder for meget

Erik Jensen, der blev formand for partiet ved det seneste landsmøde i november 2020, erkender at splittelse og personsager har fyldt for meget i partiet de seneste år.

- Det må vi erkende og arbejde for at flytte fokus til politik, så vi arbejder sammen om de ting, partiet er enige om. Internt i partiet skal vi have en klar enighed omkring politiske emner, som berører hele befolkningen, siger Erik Jensen.

Plads til forskellighed

Han understreger dog, at der stadig er plads til forskellighed. Partiet er i denne valgperiode det største oppositionsparti i Inatsisartut og flere kommuner.

Erik Jensen understreger, at kommunalpolitiske emner kan betyde, at medlemmer har hver deres mening.

- Selvfølgelig er der stadig plads til forskellighed i vores store parti. Landets forskellige dele har forskellige erhvervsgrundlag, hvilket giver forskellige meninger i partiet. Det vigtige er, at vi skal være enige om de store emner, og melde samme mening ud, når vi udtaler os, siger Erik Jensen.

Siumuts folkevalgte skal holde rådslagning i Qooqqut i dagene 18.-22. september.