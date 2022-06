Erik Jensen: Rapportering og dialog skal forhindre konkurrenceforvridning

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. juni 2022 - 07:46

Turistoperatør og kommunaldirektør Nick Nielsen har rejst kritik af Disko Line og Naalakkersuisut. Nick Nielsen mener, at Naalakkersuisuts støtte til Disko Line via servicekontrakter på passagerbefordring er med til skævvride konkurrencen inden for sejlads med turister.

- Når jeg ser Disko Lines både fyldt med turister ved isfjorden, så tænker jeg, at Selvstyret igennem Disko Line udkonkurrerer og udmatter de små turistvirksomheder, lyder kritikken blandt andet fra Nick Nielsen.

Naalakkersuisoq Erik Jensen (S) siger om kritikken, at han er opmærksom på, at der skal være en balance mellem tilskud til erhvervsaktiviteter fra Selvstyret og gode rammevilkår for privat virkelyst.

Og den balance har man også taget i betragtning i forbindelse med servicekontrakterne på passagerbefordring. Det skriver Erik Jensen i en mail til Sermitsiaq.AG.

Krav i servicekontrakterne

Ifølge Erik Jensen er der i servicekontrakterne desuden stillet krav om, at tilskuddet ikke understøtter anden kommerciel aktivitet i de virksomheder, der modtager pengene.

- Naalakkersuisut er meget optaget af at sikre, at der ikke ydes nogen form for tilskud til denne del af operatørernes aktivitet. Dette er sket gennem vilkår for indgåelse af sevicekontrakterne, og sker løbende ved kvartalsvise kapacitetsafrapporteringer fra og løbende dialog med operatørerne, står der i svaret fra Erik Jensen.

I sit svar understreger Erik Jensen, at der kun gives tilskud, hvor det er nødvendigt for at sikre en regelmæssig forbindelse og rimelige priser:

- Der ydes udelukkende tilskud til passagerbefordring til og fra destinationer, hvor der ellers ikke ville være regelmæssige forbindelse, hvor forbindelserne i givet fald ville have en uhensigtsmæssig lav frekvens, hvor billetpriserne ville være uforholdsmæssigt høje, eller hvor hensynet til et sammenhængende trafiksystem, der er tilstrækkelig robust, og hvor kapaciteten møder efterspørgslen - hele året rundt, står der blandt andet i svaret fra Erik Jensen.

Disko Line afviser

Ifølge Erik Jensen gælder de sammen hensyn over hele linjen i forhold til servicekontrakter med både Disko Line, Air Greenland, Norlandair og Arctic Umiaq Line.

Hos Disko Line afviser direktør Noelle Simoud, at pengene fra servicekontrakterne bruges til at skævvride konkurrencen:

- I beregningerne bag servicekontrakten er der kun medtaget omkostninger til drift for den del, der relaterer sig til servicekontrakten, udtaler direktøren.