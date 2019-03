Erik Jensen: Råstof-gennembrud for Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. marts 2019 - 18:07

Minekoncernen Rio Tinto fra Melbourne vil blandt andet stille produktionsfaciliteter til rådighed for Dundas Titanium A/S, som Bluejay Mining hidtil har været egentlig drivkraft bag.

- Det er en involvering, som vil vække en helt særlig opsigt, fastslår Naalakkersuisoq for Råstoffer Erik Jensen.

- Det er en god nyhed for Grønland. Landet får jo en blåstempling af at være et seriøst mineland, siger Erik Jensen, der henviser til Selvstyrets strategi om at sikre landet flere indtægter, så man ikke står på et ben med fiskeriet som eneste indtjeningskilde. Her satser man på blandt andet råstof-sektoren og turismebranchen.

Håber på flere aktiviteter

Det er hans håb, at flere store mineaktører får øjnene op for de mange råstoffer og mineraler, der findes i Grønland, så flere aktiviteter bliver igangsat.

Dundas-projektet nær Qanaaq ser meget lovende ud, da der er store forekomster af titanium-forbindelsen ilmenit i meget høje koncentrationer. Desuden er det nemt at udvinde, da man blot skal grave sand, der ligger på en 30 kilometer lang kystlinje i Moriusaq, syd for Qanaaq.

Selve forarbejdningen kan foregå på et skib, der ligger for anker ud for opgravningen.

Stor betydning for lokalbefolkningen

- Det vil få stor betydning for lokalbefolkningen, fastslår Erik Jensen, der pointerer, at lovgivningen sikrer, at alt vil komme til at køre efter reglerne.

Rio Tinto har år tilbage været involveret i flere efterforskningsaktiviteter, men australierne har aldrig fået held med at foretage egentlig udvinding af råstoffer- eller metaller.