Erik Jensen: Målinger tager fejl

Merete Lindstrøm Lørdag, 03. april 2021 - 10:18

Selvom IA står til at få 36 procent af stemmerne og Siumut 23 procent ved det kommende valg i en nye meningsmåling foretaget af Avisen AG og HS Analyse, så er formand for Siumut, Erik Jensen, det stille og roligt.

- Jeg tager det med ophøjet ro. Meningsmålingerne har aldrig været til Siumuts fordel. Virkeligheden er altid meget bedre. Siumut er folkets parti og ikke avisernes darling.

Men det er jo også befolkningen, der er blevet spurgt?

- Jeg tager det til efterretning. Men det er stemmerne på tirsdag, der afgør, hvad virkeligheden er, og hvordan stemmerne fordeles.

Skal løbe stærkt

Erik Jensen påpeger, at de næste dage i valgkampen skal bruges til at knække en nedadgående kurve i vælgertilslutningen, som kan ses fra valget i 2013 til valget i 2018, hvor partiet mistede omkring 5000 stemmer.

- Vi har en slutspurgt, som skal afvikles så godt som muligt. Der kommer nogle nyheder den næste tid, og vi har en klar plan. Alle vores mange dygtige kandidater gør en stor indsats for at opnå det bedste resultat, siger han.

Erik Jensen vil ikke pege på én ting som årsagen til tilbagegangen, men han erkender at Kim Kielsen vedholdende udmeldinger om at beholde magten i partiet, hvis han får flest stemmer, kan gøre vælgerne usikre

- Jeg må bare understrege, at der kun er én formand i partiet, og det er bestyrelsen der tegner partiet. Mandatet ligger hos formanden ikke hos andre. Jeg har fuld opbakning og en god dialog og et tæt samarbejde med hele bestyrelsen. Jeg går til valg på sammenhold i partiet, lyder det.

Analytikere har vurderet, at der kan være tvivl om Siumuts politik, og at det kan få vælgerne til at tøve. Men Erik Jensen understreger, at partiets politik er klar og meldt tydeligt ud med partiprogrammet, som blev præsenteret for nylig i Ilulissat.

- Vi går til valg på en ansvarlig økonomisk politik. Vi er meget påpasselige med at love ting til højre og venstre. Vi har nogle meget vigtige områder, vi har fokuseret på. Råstoffer, selvstændighed, fiskeripolitik og ikke mindst sprog, slutter han.