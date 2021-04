Erik Jensen: Kim og jeg skulle have talt mere sammen

redaktionen Lørdag, 10. april 2021 - 07:59

For stik imod den seneste meningsmåling, hvor Siumut blev spået til en tilbagegang på 4,1 procent, fik partiet en fremgang på 2,3 procent.

Men det var langt fra nok til at vinde over Inuit Ataqatigiit, som vandt valget med en fremgang på 11,1 procent i forhold til valget i 2018, skriver Sermitsiaq.

Erik Jensen vandt som bekendt beskedent over Kim Kielsen under Siumuts landsmøde i november 2020, og noget tyder på, at Siumuts kernevælgere vil noget andet end, hvad partiets landsmøde ville. For selvom Erik Jensen fik et godt valg med 1.186 personlige stemmer, var det langt fra nok til at vinde over den tidligere formand Kim Kielsen, som opnåede 1.841 personlige stemmer.

Adspurgt om krisen mellem Kielsen og Jensen havde medindflydelse på partiets nederlag til IA, indrømmer Jensen nu, at en bedre dialog med stor sandsynlighed kunne have givet partiet større fremgang på landspolitisk plan.

– Det er vigtigt at kunne komme med indrømmelser, og jeg skal være ærlig og indrømme, at vores tilgang til valgkampen kunne have været bedre, og det ansvar tager jeg på mig, siger han blandt andet til avisen.

