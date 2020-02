Erik Jensen:  Kampen mod hash skal intensiveres

redaktionen Lørdag, 15. februar 2020 - 14:07

Af Politiets Årsberetning for 2018 fremgår det, at der er blevet beslaglagt 59,6 kg hash i Grønland.

Erik Jensen (S), der er medlem af Inatsisartut, undrer sig over tallene, og stiller skriftlig spørgsmål til Naalakkersuisut.

- Man lægger straks mærke til, at konfiskationen af hash i visse byer består af ganske forsvindende små mængder til trods for, at borgerne de pågældende steder selv kan se, at hashproblemet er stort i deres by, skriver han i sit begrundelse for sine spørgsmål.

Efterlyser intensivering

Som eksempel nævner han, at man i Maniitsoq har beslaglagt 41,10 gram, 623 gram i Nanortalik, 96,29 gram i Qeqertarsuaq og 1,50 gram i Qasigiannguit.

- Jeg mener på den baggrund, at det i sig selv viser, at indsatsen i bekæmpelsen af ulovligt indførte euforiserende stoffer bør intensiveres, påpege Erik Jensen.

Han spørger blandt andet, om Naalakkersuisut vil indsætte flere toldere, og hvilke planer der er for at bekæmpe den ulovlige indsmugling af euforiserende stoffer.