Erik Jensen: Ingen planer om at lukke Kangerlussuaq

K. Kristiansen og W. Turnowsky Mandag, 15. april 2019 - 12:53

Der er ingen planer om at lukke eller nedgradere lufthavnen i Kangerlussuaq, tværtimod.

Det sagde Naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen (S) under et borgermøde i Sisimiut søndag den 17. marts 2019.

Udtalelsen fremgår af et videoklip, som Sermitsiaq.AG er i besiddelse af.

Han understreger overfor de fremmødte borgere, at naalakkersuisut sammen med Qeqqata Kommunia, arbejder for at udvikle bygden. Han kom ind på, at der er planer om at etablere vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, og at der skal bygges hytter og et hotel.

Han understreger, at Naalakkersuisut arbejder for at bevare banen i Kangerlussuaq, der er på 2810 meter.

- Vi arbejder hårdt for at bevare atlantlufthavnen på 2810 meter, og det er stadig målet, sagde han til de fremmødte borgere i Sisimiut.

Ingen afklaring endnu

Den kontante udmelding om, at der ikke er planer om at lukke Kangerlussuaq, flugter ikke fuldstændigt med gentagne udmeldinger fra Naalakkersuisut om, at fremtiden for Kangerlussuaq endnu ikke er afklaret. Officielt bliver der hver gang henvist til den arbejdsgruppe, der skal afklare lufthavnens fremtid.

Således har naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S) senest i et tillæg til et paragraf 37 svar rettet til Tillie Martinussen (SAM) understreget, at det ikke er klart, hvad der skal ske med atlantlufthavnen.

- Der er ikke truffet beslutning om Kangerlussuaqs fremtid, herunder om at udbygge eller vedligeholde Kangerlussuaq, skriver Karl-Frederik Danielsen den 10. april.

Og i en pressemeddelelse dagen efter, holder han også en muligheden af en lukning åben.

- Jeg vil derfor igen slå fast, at der ikke er truffet beslutning om Kangerlussuaqs fremtid, herunder om at lukke, udbygge eller vedligeholde Kangerlussuaq, skriver Karl-Frederik Danielsen.

Fastholder udtalelsen

Pele Broberg (PN) har i et paragraf 37 spørgsmål tidligere spurgt til, hvad der helt præcist blev sagt på borgermødet 17. marts.

Dengang lød forklaringen fra Erik Jensen (S):

- Under borgermødet nævnte jeg, at jeg ikke er bekendt med, at Naalakkersuisut skulle arbejde med nedgradering eller andet. Endvidere nævnte jeg, at jeg ikke er bekendt med, at lufthavnen vil blive lukket eller mindre end 2810 meter.

Udsagnet om ‘ingen planer’ er altså blevet til, at han ikke er bekendt med planer.

Overfor Sermitsiaq.AG fastholder han i dag, at han ikke har hørt om planer om en eventuel lukning af lufthavnen. På trods af, at den ansvarlige naalakkersuisoq altså for fire dage siden udtrykkelig holdt muligheden åben.

- Jeg har aldrig hørt om at Naalakkersuisut har planer om at lukke lufthavnen eller at der er nogen der arbejder for at nedlægge lufthavnen. Jeg ved ikke om lufthavnen forbliver en atlantlufthavn eller om den vil bruges på en anden måde i fremtiden. Det gør ikke borgerne trygge, hvis der er nogen der snakker om at nedlægge lufthavnen, derfor understregede jeg på borgermødet, at det ikke er en lukning af lufthavne naalakkersuisut arbejder på, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Erik Jensen oplyser, at han har henvist borgerne til den ansvarlige naalakkersuisoq, hvis de har flere spørgsmål omkring Kangerlussuaq.