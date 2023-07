Erik Jensen: Det handler ikke om fisken, men om restriktioner ved indhandling

Redaktionen Fredag, 21. juli 2023 - 09:24

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Erik Jensen, inviterer indenfor i Selvstyretårnets 6. sal, hvor han har sit kontor. Han har en god fornemmelse i maven i perioden op til Siumuts generalforsamling i Qasigiannguit, hvor der kommer 70 delegerede fra lokalafdelinger fra hele landet. Han har med andre Siumut medlemmer af Naalakkersuisut været rundt i landet og mødt sit politiske bagland.

- Lokalafdelingerne taler om håb og ønsker at se en plan for udvikling af landet, og at have frihed uden at stå over for forhindringer, når det for eksempel gælder fiskeri eller fangst, siger Erik Jensen.

- Mange fiskere fra bygderne oplever restriktioner i forhold til indhandling. Vi har brug for en ny fiskerilov, og der er behov for at fiskerne står sammen om dette. Siumut har taget stilling til mange af fiskerikommissionens anbefalinger, og jeg har talt med alle lokalafdelinger, det politiske bagland og hovedbestyrelsen, og vi er ikke i tvivl om, hvordan fiskeriloven skal se ud, siger Erik Jensen.

- Det handler ikke om fisken, det er indhandlingsanlæggene, der sætter restriktionerne, og derfor skal der stilles strengere krav til Royal Greenland om at skabe udvikling, siger Erik Jensen, der med naalakkersuisut og ud fra sit baglands ønsker har indsat flere veluddannede grønlændere til bestyrelser, så de kan lytte til folket, og sikre udviklingen.

