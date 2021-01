Erik Jensen: Vi har gode drøftelser

Jørgen Schultz-Nielsen / Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 16. januar 2021 - 12:49

I denne uge har den nye formand for Siumut holdt flere møder med koalitionsparterne. Spørgsmålet om, hvorvidt den nye formand for Siumut også skal sidde som formand for Naalakkersuisut skal besvares.

Den nye formand for partiet betegner drøftelserne mellem Siumuts nye ledelse og koalitionsparterne for ”udbytterige”:

- Jeg kan blot oplyse, at vi har haft udbytterige og gode drøftelser, men at vi ikke kan udtale os endnu, da vi stadig har nogle ting, vi skal drøfte helt på plads, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Ny politik skal i spil

Erik Jensen har overfor Sermitsiaq.AG allerede udtalt sig om, at drøftelserne blandt andet skulle have til formål for at den politik, som han blev valgt som formand på i Siumut også udmøntes i de kommende politiske udspil.

Demokraatits formand, Jens-Frederik Nielsen oplyser overfor Sermitsiaq.AG, at Demokraatit også vurderer drøftelserne for gode:

- Jeg vil sige, at vi har gode drøftelser. Men jeg kan ikke komme nærmere ind på detaljer, da vi ikke ønsker at forhandle gennem medierne, siger Jens-Frederik Nielsen.