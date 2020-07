Erik Jensen: Vil genskabe tilliden til Siumut

Redaktionen Lørdag, 18. juli 2020 - 15:04

Medlem af Inatsisartut samt medlem af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, Erik Jensen (S) venter ikke passivt på slagets gang til Siumuts landsmøde, hvor der er formandsvalg.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Han har travlt med at være i kontakt med partiets lokalafdelinger og opfordrer dem til at tage del i ansvaret for partiets udvikling, som han mener ikke længere er i overensstemmelse med Siumuts ånd:

– Ét menneske kan ikke løfte opgaven alene. Vi må arbejde sammen og løfte i flok og igen skabe ejerskabsfølelse til partiet. Hvis det skal lykkes os at bevare partiet som landets største parti, så er det en forudsætning, at vi har en lyttende og forstående ledelse.

- Som det forholder sig i dag, er det en meget broget og uklar ledelse, men som ikke er bange for at udøve topledelse uden at inddrage sine medlemmer, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.

