Erik Jensen: Forhandlingerne genoptages under vintersamlingen

Nu er der gået næsten to måneder, siden landets største parti Siumut holdt landsmøde og gennemførte en total udskiftning af hovedbestyrelsen, og hvor Erik Jensen vandt over Kim Kielsen med 39-32 og dermed blev formand for partiet.

Siden da har befolkning, erhvervsliv, kommuner og Inatsisartut samt udlandet ventet på, hvad der sker med ledelsen af landet, men alle må åbenbart vente et stykke tid endnu.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Dog ved vi, at Erik Jensen og den nye hovedbestyrelse i Siumut satser på at fortsætte koalitionssamarbejdet med Demokraatit og Nunatta Qitornai, at Erik Jensen regner med at overtage formandsposten i Naalakkersuisut, altså Kim Kielsens arbejde, og stiller med et nyt ministerhold, og at den nye Siumutledelse derfor har indledt forhandlinger med koalitionsparterne. Men der er åbenbart ikke enighed for forhandlingerne er sat på pause:

– Vi har ikke nogen afgørende nyt om forhandlingerne, men jeg kan fortælle, at vi har haft gode møder, som vi bør fortsætte, når Inatsisartut samles i forbindelse med vintersamlingen. Vi har også nogle interne opgaver i Siumut, som vi skal have løst forinden og vores opdaterede målsætninger er nu ved at være på plads, fortæller Erik Jensen (S) til Sermitsiaq, men han fortæller ikke hvad det er for nogle interne opgaver, der skal løses først.

Siumuts krav til ny koalitionsaftale

Erik Jensen og den nye hovedbestyrelse i Siumut fik overordnet set samme opgaver, som Kim Kielsen og den tidligere hovedbestyrelse fik på Siumuts forrige landsmøde, men opgaverne er blevet opdateret og nye målsætninger er blevet tilføjet. Men arbejdet med partiprogrammet ser ud til at tage længere tid, hvorfor det nye program endnu ikke kan blive offentliggjort.

