Erik Jensen: Flyt RG-medarbejdere til Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 03. februar 2020 - 15:46

Erik Jensen har stillet flere paragraf 37 spørgsmål om Royal Greenland til Naalakkersuisut, hvor han ønsker at få afdækket, hvilke positive økonomiske konsekvenser det vil have at flytte RG-medarbejderne bosat i Danmark til Grønland.

Kold skulder

Erik Jensen, der vil udfordre Kim Kielsens formandsstol på Siumuts næste landsmøde, får i svarene nærmest en kold skulder af Kim Kielsen, som har været inddraget til at besvare spørgsmålene, fordi de selvstyreejede virksomheder refererer til Formandens Departementet.

Mener Naalakkersuisut at det er på sin plads, at så mange medarbejdere skal være placeret i Danmark?

- Royal Greenland A/S er et selskab, der fungerer i et frit og konkurrenceudsat marked. Efter det almindelige armslængde-princip er det overladt til selskabets ledelse at træffe beslutninger om selskabets kommercielle anliggender, herunder hvorledes selskabets bedst muligt organiseres i forhold til dets marked og konkurrencesituation, indledes svaret med.

- Naalakkersuisut følger som ejer af selskabet den overordnede strategi og planerne for selskabets fortsatte udvikling, med respekt for selskabets behov for forretningsmæssig frihed til, at selskabet kan forfølge sin mission om at virke til størst mulig gavn for det grønlandske samfund.

- På baggrund af ovenstående samt de gældende retningslinjer og kompetence- fordelingen mellem aktieselskabets ledelse og aktionær finder Naalakkersuisut ikke, at der i det konkrete spørgsmål er grundlag for at sætte spørgsmålstegn ved selskabets nuværende organisering af sin virksomhed slutter svaret på spørgsmålet.

Det samlede antal fuldtidsansatte Royal Greenland-medarbejdere var i 2018 på 2.228 personer, hvoraf 1.487 (67 %) var ansat i Grønland, 205 (9 %) i Danmark og 536 (24 %) i det øvrige udland.

Skatte-indtægter

Erik Jensen spørger også til en række skatteforhold, fordi han mener, at en bosiddende person i Grønland, leverer mere i skatte-indtægter til det grønlandske samfund end en person, der bor i Danmark.

Jess Svane svarer følgende om skatteforholdene:

- Skattestyrelsen offentliggør ikke oplysninger om enkelte personers skatteforhold, herunder heller ikke skatteforhold vedrørende en persongruppe ansat hos et bestemt selskab, lød svaret og dermed blev yderligere kasteskyts til Erik Jensen afmonteret.

Det bliver i øvrigt oplyst i svarnotatet, at Royal Greenland har 51 officerer på deres trawlere som har adressse i Grønland, mens ni har adresse udenfor.