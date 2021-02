Erik Jensen: Vi er enige om vores politik

redaktionen Søndag, 28. februar 2021 - 14:00

Da Siumut er et meget stort parti med lokalafdelinger stort set i samtlige bosteder, er koordineringen en stor udfordring, fortæller partiets formand, Erik Jensen, da avisen Sermitsiaq mandag var på besøg i partiets hovedsæde.

Han fortæller, at valgmaterialerne nu er blevet sendt afsted til samtlige byer og bygder, og at man nu er ved at lægge sidste hånd på partiets tilbud til vælgerne, det være sig til valget til kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser samt ikke mindst til Inatsisartut.

Et samlet parti

Der har været adskillige rystelser i partiet nu igennem længere tid, hvorfra der er kommet forskellige politiske udmeldinger, der tyder på, at partiet har svært ved at stå sammen om politikken.

Sermitsiaq spurgte derfor Erik Jensen, om han kan sikre, at det er et enigt parti, der stiller op, og om partiet vil stå samlet om politikken efter valget:

– Siumut er et samlet parti, det skal der overhovedet ikke herske tvivl om. Journalister og andre bliver gentagne gange ved med at påstå noget andet. Men vi, hovedbestyrelsen samt Inatsisartut-gruppen med både medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, er enige om vores politik, siger Erik Jensen blandt andet til Sermitsiaq.

