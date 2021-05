Erik Jensen: Ærgerligt valgnederlag

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 19. maj 2021 - 11:44

Siumut fik en øretæve af vælgerne ved kommunalvalget den 6. april og formåede således kun at bevare borgmesterposten i Qeqqata Kommunia.

Det er baggrunden for, at partiet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvad der gik galt, og hvad der skal til, for at man om fire år kan generobre de indflydelsesrige poster i kommunerne.

Nu evaluerer vi

Formanden for Siumut, Erik Jensen erkender, at nederlaget mildest talt gør ondt på Siumut:

- Vi ærgrer os selvfølgelig rigtig meget over valgets udfald. Nu evaluerer vi, også går vi i gang med at lave en strategiplan, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Siumutformanden mener ikke, at partiet har glemt kommunalpolitikken. Der skal dog ligge klare mål og strategier for de enkelte kommuner, så Siumuts indflydelse i de kommunale regi kan vokse.

- Jeg mener ikke, vi har fokuseret for lidt på kommunalpolitikken, vores fokus er helt fint. Men vi kan altid forbedre vores arbejde i de enkelte kommuner, og det er det vi vil finde frem til i denne evaluering, siger Erik Jensen.

Strategiplan på tegnebrættet

Siumut har efter de konstituerende møder i de fem kommuner endt med at have kun en borgmesterpost. Og det er i Qeqqata Kommunia, hvor Malik Berthelsen fortsætter som borgmester. Det er en nedgang på to borgmesterposter fra før valget. Trods godt valg i Avannaata Kommunia løb løsgænger Palle Jeremiassen med borgmesterposten, da han landede en koalitionsaftale med Inuit Ataqatigiit, Atassut, Demokraatit og Naleraq dagen før det konstituerende møde.

Erik Jensen kan ikke løfte sløret for, hvilke tanker han selv gør sig i forhold til forbedringer af fokus på Siumuts kommunalpolitik.

- Efter evalueringen skal hele baglandet, de vil sige bestyrelser i lokalafdelinger og de folkevalgte være med til et strategiseminar, hvor vi snakker om mål og strategiplaner for at løfte vores arbejde i kommunerne, siger Erik Jensen.

Strategiseminar

- Hver kommune har hver deres interesser og udfordringer. For eksempel er der stor fokus på fiskeri i Nordkommunen, mens landbrug og andre erhverv gør sig gældende i syd. Derfor skal vi sætte vores politik og kræfter ind alt efter forholdene, siger han.

Han oplyser, at Siumut planlægger et strategiseminar for sine medlemmer til efteråret.