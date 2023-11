Erik Jensen (S): Opgør med sorte markeder er bydende nødvendig

Jensine Berthelsen Mandag, 27. november 2023 - 17:24

Sermitsiaq.AG har bedt Naalakkersuisoq for finanser- og skatter, Erik Jensen (S) om at være lidt mere specifik i spørgsmålet om, hvordan Naalakkersuisut vil sikre, at borgerne ikke kommer til at betale mere, end hvad de allerede gør igennem deres slidsomme arbejde og skattebetalinger, hvis holdbarheds- og vækstplanen skal lykkes.

Erik Jensen nævner de generelle målsætninger om styrket uddannelsesniveau, kompetenceudvikling og dynamisk erhvervsaktiviteter, eksempelvis indenfor fiskeriet, vandkraft- og energiområdet og ikke mindst råstofområdet.

LÆS OGSÅ: Holdbarheds- og vækstplan 2: Risiko for stor skatteforhøjelse i 2033

Men disse er allerede kendte områder, som skiftende koalitioner har arbejdet målrettet med. Med henvisning til at vi allerede i 2028 kan opleve udgiftspresset bliver større end indtægterne, jo blot er om få år, har vi bedt Jensen om at være mere konkret:

De sorte markeder har kronede dage

- Desværre har det nærmest været tabu at tale om de sorte markeder, det skal vi lave opgør imod. De skruppelløse spekulanter florerer nemlig overalt, og dyrker hvor meget de kan tjene på de sorte markeder og udenom vores samfundssystem, samtidigt med at de er med til at nyde af velfærden, svarer Erik Jensen uden omsvøb og fortsætter:

- De tænker ikke på, at eksempelvis almindelige lønmodtager kæmper for at få dagligdagen til at hænge sammen. De tænker ikke på, at lønmodtagerne igennem deres skattebetalinger leverer til vores alles velfærd, og at de samme lønmodtagere køber afgiftsbelagte dagligvarer for deres sparsomme rester, når alle udgifter er betalt. Alt det sker, mens skruppelløse spekulanter skovler penge ind igennem de sorte markeder uden at tage del i samfundets byrde.

Kan du komme med konkrete eksempler?

- Ja, eksempelvis er vi blevet orienteret om at adskillige boligspekulanter udnytter den meget trængte boligsituation i Nuuk og tilbyder boliger til folk, hvor de opkræver meget høje huslejer, uden at indgive indtægter til systemet. Vi hører også, at der er gang i sort arbejdsmarked, hvor spekulanter betaler deres ansatte under SIK´s mindsteløn, lader dem "betale skat" for selv at beholde pengene. Men også på dagligvareområdet er der også spekulanter, der driver "forretning" uden at indgive omsætning til systemet, forklarer Erik Jensen overfor Sermitsiaq.AG.

Jensen vil dog ikke komme nærmere ind på, hvordan opgøret skal gribes an. Men han appellerer i første omgang til dem, der udnytter muligheder for at score kassen udenom systemet, til at få renset deres samvittighed:

- Vil vi velfærden, vil vi fremskridt, vil vi det grønlandske samfund, vil vi sikre børn og unge god opvækst, vil vi tryg alderdom og vil vi give de handicappede trygge rammer og vil vi et godt sundhedsvæsen, og ikke mindst vil vi statsdannelse, forudsætter det, at vi alle yder vores til for at bevare og styrke vores betalingsevne som et samfund, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.