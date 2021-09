Erik Jensen om rænkespil: Jeg må leve med usikkerheden

Redaktionen Torsdag, 02. september 2021 - 12:29

- Der forestår et stort arbejde i at få genskabt borgernes tillid til Siumut, siger Siumuts partiformand Erik Jensen i et interview med AG, hvor han løfter sløret for processen om at få sat politiske emner på dagsorden.

Det siger Erik Jensen til avisen AG.

Men først runder vi lige de mange personsager, som blandt andet involverer opgøret mellem den nuværende og tidligere partiformand Kim Kielsen. Ja, hvordan sikrer man sig, at personsager ikke indta-ger mediernes overskrifter, der kan give vælgerne politikerlede?

Kuglestøberi

- Det er utroligt svært for mig at garantere, at et parti af vores størrelse, og som har været delt i to fløje, kan undgå, at der dukker nye personsager op. Ja, jeg ved ikke om der i dag er nogen, der er i gang med at støbe kugler bag min ryg internt i partiet. Det er et vilkår, at man må leve med den usikkerhed, men jeg vil gøre mit for, at borgernes tillid til os bliver genetableret, understreger Erik Jensen.

Han erkender, at partiets image blev mere end slidt under valgkampen, og derfor lægger partiformanden op til, at der bliver lavet en ændring i Siumuts retningslinjer, så kandidater til Inatsiartut- og kom-munalvalg ikke alene skal informere om tidligere straffesager, men også informere partiledelsen om man er involveret i en igangværende kriminalsag.

