Erik Jensen er ikke imponeret over koalitionsaftale

- Vi vil gerne være med til at forbedre levevilkårene for borgerne i landet, hvis der er grundlag for det, og hvis det kan ske økonomisk forsvarligt, siger Erik Jensen, formand for Siumut, det største oppositionsparti i den nye samling.

Han har netop nærlæst den nye koalitionsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq. Kritikken mangler ikke, men han er dog for, at der er blevet indgået en aftale, der skal sikre en øget indsats overfor for børn og unge. Men der stopper de rosende ord.

Ansvaret

- De to partiers mange løfter under valgkampen er ikke blevet taget med i aftalen. Sikkert for at sikre, at partierne ikke stilles til ansvar overfor løfterne i valgperioden, siger Erik Jensen og fortsætter:

- Der mangler desuden en finansieringsplan for, hvordan koalitionen vil realisere deres mål, og hvordan de vil prioritere forslagene.

Ifølge Erik Jensen er koalitionsaftalen kun flotte ord og overskrifter.

