Erik Jensen holdt møde med amerikanske repræsentanter

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 24. oktober 2019 - 17:24

Onsdag holdt naalakkersuisoq for råstoffer Erik Jensen (S) møde med en delegation fra USA om mineralske råstoffer.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Stor US-delegation på charmeoffensiv hos Kielsen

- Jeg værdsætter det konstruktive samarbejde og den åbne dialog, som vi har med USA, og jeg ser frem til at udvikle relationen med konkrete tiltag på råstofområdet, der kan gavne både Grønland og USA, gennem udvikling af råstofområdet, siger Erik Jensen i pressemeddelelsen.

Fremtidigt samarbejde

Det meddeles, at Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked gav en præsentation af råstofområdet i Grønland på mødet og oplyste om Grønlands forekomster af mineraler samt potentiale for at levere mineraler, der er vigtige for USA.

- På mødet blev mulighederne for udvikling af råstofområdet i Grønland desuden drøftet sammen med mulighederne for fremtidig samarbejde mellem USA og Grønland vedr. råstofrelaterede emner, lyder det.

Delegationen fra USA bestod af den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark Carla Sands, Counselor i Department of State T. Ulrich Brechbuhl, Assistant Secretary for Energy Resources i Department of State Frank Fannon samt yderligere repræsentanter fra Department of State, National Security Council og Department of Defense.