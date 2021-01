Erik Jensen går imod Naalakkersuisut

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. december 2020 - 11:01

Den nye formand for Siumut Erik Jensen går nu i rette med Naalakkersuisut, der har varslet, at man ønsker at oprette en menneskerettighedskommission.

Kommissionen skal samle eksisterende institutioner som Børnetalsmanden, Handicaptalsmanden, Ældretalsmanden, Ligestillingsrådet og Råd for Menneskerettigheder. Den nye kommission skal have fem kommissærer i stedet for de nuværende talsmænd.

Men kommissionen er et skrivebordsprojekt, som ingen har efterspurgt, lyder det i et indlæg på Siumuts hjemmeside fra Erik Jensen:

- Det er svært at få øje på hvor idéen om at sammenlægge tre ganske velfungerende institutioner under en paraply som Grønlands Menneskerettighedskommission, hvor topstyring og centralisering bliver rådende.

Forretningsudvalg undsiger forslag

- Den er ikke efterspurgt af Siumut og står ikke i koalitionsaftalen med Nunatta Qitornai og Demokraatit, siger Erik Jensen, formand for Siumut.

Det fremgår af indlægget, at Siumuts forretningsudvalg i hovedbestyrelsen mener, at de respektive rettighedsorganisationer skal fortsætte deres arbejde uændret.

- Siumut er ikke tilfreds med dagsordenen som Naalakkersuisoq for Sociale anliggender, Martha Abelsen og Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim har bragt på banen her i årets slutning, står der i indlægget.

Erik Jensen peger bland andet på, at ældretalsmandsinstitutionen først blev vedtaget for et år siden, og det giver i hans øjne ikke mening at ændre forudsætningerne for talsmanden nu.

Jensen: Reelt en fyring

- Det er reelt fyring af mange gode medarbejdere. Man er i gang med at demontere det arbejde de laver, og ikke mindst i gang med at centralisere under påskud om at en sammenlægning vil medføre en bedre rådgivning til blandt andet Naalakkersuisut.

- Man fjerner nærhedsprincipper, som er styrken i de nuværende talsmandsorganisationer og erstatter med enhed som ligger langt fra de vigtige opgaver, at inddrage borgerne, siger Erik Jensen i indlægget på Siumuts hjemmeside.

Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim, har tidligere forklaret, at sammenlægningen vil gavne rettighedsarbejdet:

- Så kan der banes vej for fokus på for eksempel køns-, religions- eller etnicitetsspørgsmål. Vi sammenlægger arbejdet for at skabe fleksibilitet og styrke arbejdet, har Anna Wangenheim tidligere udtalt om sammenlægningen.