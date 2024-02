Erik Jensen bryder tavshed om VM-fest

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. februar 2024 - 07:44

Noget tyder på, at Erik Jensen ikke har i sinde at tilbagebetale 8.279 kroner, som hans deltagelse til håndboldfesten i Norge har kostet.

I modsætning til Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke var der i et paragraf 37-svar ikke opgivet nogen forklaring på, hvad Erik Jensen havde af officielle ærinder, der skulle begrunde, hvorfor Selvstyret skulle betale for rejsen.

Spørgsmålene

Tirsdag den 13. februar sendte Sermitsiaq.AG følgende spørgsmål til Erik Jensen i form af en mail:

Var der faglige forpligtigelser i forbindelse med rejsen, der retfærdiggør regningen?

Hvordan vil du begrunde, at Selvstyret skal betale beløbet?

Hvordan kan det lade sig gøre at rejseudgiften kun løber op i 4.719 kroner?

Hvor mange kampe overværede du?

Har du tænkt dig at tilbagebetale beløbet til Landskassen?

Svaret

Som svar modtog Sermitsiaq.AG i går tirsdag en SMS fra Erik Jensen, hvor han skriver:

”Beklager mit sene svar. Men tak for din henvendelse.

Det er korrekt, at jeg har været i Stavanger, hvor jeg blandt andet mødtes med håndboldforbundet, TAAK, att. Carsten Olsen.

Jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen”

På grundlag af SMS-svaret har Sermitsiaq.AG sendt en aktindsigtsbegæring til Departementet for Skatter og Finanser, da Erik Jensens svar ikke forholder sig til, hvad der var af faglige forpligtelser eller officielle ærinder qua hans rolle som Naalakkersuisoq for Skatter og Finanser, som kunne begrunde, at regningen skal betales af skatteyderne.

Grønlands Håndboldforbund, Timersoqatigiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK), har kontor i Nuuk, hvor Erik Jensen og formanden for TAAK Carsten Olsen kunne have holdt møde uden store rejseudgifter for Landskassen til følge.

