Erik Jensen på besøg i NaviAir

Kassaaluk Kristensen Mandag, 15. august 2022 - 14:35

Medlem af Naalakkersuisut for infrastruktur har som led i sine forberedelser til et møde med den danske transportminister Trine Bramsen i Danmark, besøgt NaviAir i Nuuk.

Her bød driftschef Kristoffer Heiselberg, velkommen.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Under mødet hilste Erik Jensen de vagthavende fic-operatører samt oplevede deres arbejde med at servicere lufttrafikken i grønlandsk luftrum.

- Det er en meget koncentreret stemning, der opleves i fic’en, hvor man kan mærke, at alle har fokus på, at det er alvor og flyvesikkerhed, det handler om, siger Erik Jensen i en pressemeddelelse.

Uddannelse og arbejdsforhold

Naviair i Nuuk leverer trafikstyring til luftfarten. Helt konkret betyder det, at det er Naviair, der sørger for at lede fly sikkert og uden forsinkelser gennem grønlandsk luftrum.

Under mødet drøftede Naalakkersuisoq for infrastruktur med NaviAirs ledelse om uddannelsesmuligheder og arbejdsforhold for de ansatte.

- Det skal være sikkert at flyve. Og man skal som passager kunne have fuld tiltro til hele det, der foregår omkring selve flyvningen, afslutter Erik Jensen.

I begyndelsen af juli kunne Erik Jensen melde ud, at den danske regering har besluttet, at Grønland skal overtage kontrollen med hele luftrummet over Grønland. I dag kontrollerer Naviair luftrummet op til 19.500 fod.

Overtagelsen af hele luftrummet ventes at kunne skabe op til 100 arbejdspladser her i landet.