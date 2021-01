Erik Jensen afviser: Partipolitik er ikke årsag til lang udvalgsbehandling

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. januar 2021 - 15:13

Formanden for Revisionsudvalget Erik Jensen forklarer, at arbejdspresset på såvel politikerne som det administrative apparat i Revisionsudvalget har været usædvanligt hårdt presset igennem de seneste mange måneder.

- Stenbidersagen har virkelig kostet os mange kræfter i udvalget. Ja, vi blev nødt til at prioritere vore opgaver, hvilket er forklaringen på, at der er gået over tre måneder, før vi udtalte vores kritik af administrationen i fiskeridepartementet, oplyser Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Flere sager undersøges

Han oplyser, at der ud over stenbidersagen og administrationen i fiskeridepartementet også ligger sager vedrørende sundhedsområdet og formandens departement, som koster udvalget tid.

- Vi har samtidig også været udfordret af at skulle passe vort arbejde under efterårssamlingen, forklarer Erik Jensen.

Spekulationer om, at det interne formandsopgør i Siumut skulle have spillet ind, bliver afvist af den nye partiformand.

Formuleringer

- Det skyldes alene de mange sager, som vi har skullet behandle, og hvor der ligger et stort materiale, vi skal forholde os til. I den proces vil der således også gå tid med, at vi internt i udvalget skal nå til enighed om de formuleringer, som skal danne baggrund for vor kritik, understreger Erik Jensen.

I den seneste udtalelse fra Revisionsudvalget om administrationen i fiskeridepartementet fandt man, at flere forhold var "yderst kritisable", hvilket ligger på niveau syv på en karakterskala på ni, hvor ni er den mest alvorlige måde, Revisionsudvalget kan udtale sin kritik på.

Revisionsudvalget har i øvrigt en særlig pligt til at agere upartisk, fremgår det af Inatsisartuts vedtægter.