Erik Jensen afviser kritik: Moms har aldrig været drøftet

Thomas Munk Veirum Onsdag, 11. oktober 2023 - 12:43

Naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S), mener, at ordførere fra partierne Naleraq og Demokraatit tager fejl, når de fortæller, at indførelse af VAT, der kan sidestilles med moms, har været en central del af finansieringsgrundlaget for en skattereform, som er blevet forhandlet mellem partierne og Naalakkersuisut.

I en pressemeddelelse kalder Erik Jensen og hans departement oplysningerne for misvisende og direkte forkerte.

Sermitsiaq.AG forsøgte forud for, at artiklen med kritikken blev bragt, at få en kommentar fra Erik Jensen via dennes sekretær. Der er endnu ikke kommet svar, men Erik Jensen har meldt ud via Naalakkersuisuts hjemmeside.

Erik Jensen påpeger i sin pressemeddelelse, at Naalakkersuisut har fremlagt en ny model for indførselsafgifter, og det understreges, at indførselsafgifter teknisk set ikke er det samme som moms.

Med hensyn til moms ønsker Naalakkersuisut udelukkende at undersøge mulighederne nærmere.

Jensen: Moms har aldrig været drøftet

Ifølge Erik Jensen har moms således aldrig været drøftet under forhandlingerne om en skattereform, som tidligere naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA) har stået for, indtil Erik Jensen tog over i forbindelse med rokaden i Naalakkersuisut i begyndelsen af efterårssamlingen:

- Det er (..) direkte forkert, når Naalakkersuisut i artiklen beskyldes for at have pillet moms (VAT) ud af forhandlingerne. Man kan nu engang ikke fjerne noget, som aldrig har været der, tordner Erik Jensen i pressemeddelelsen, hvor han også kritiserer ordførerne, der har udtalt sig til Sermitsiaq.AG.

- Jeg vil således opfordre ordførerne omtalt i artiklen til at genfinde den gode og seriøse politiske tone. Det indbefatter, at vi fører de politiske forhandlinger om skattereformen i forhandlingslokalet. Det indbefatter også, at vi debatterer i det offentlige rum på baggrund af fakta, lyder det formanende fra Erik Jensen.

Pele Broberg: Nye afgifter er blevet beskrevet som moms

Naleraq-formand Pele Broberg svarer igen på beskyldningerne i et åbent brev til naalakkersuisoq tirsdag aften. Partiformanden skriver her, at Naleraq gerne erkender, hvis man tager fejl men fastholder også, at afgifter omtalt som "moms" har været en del af forhandlingerne om skattereformen:

- Mere end en gang er de nye indførselsafgifter, der ønskes indført af naalakkersuisoq, blevet beskrevet med ”moms” i samtalerne, skriver Pele Broberg. Han understreger, at selve betegnelsen af eventuelle nye afgifter er af mindre betydning for dem, der skal betale:

- Om de nye indførselsafgifter, der planlægges, kaldes ”moms” eller ej, skal i sidste ende hives op af befolkningens lommer. Vi tvivler på, de vil være interesseret i, hvad de kaldes, men er sikker på alle vil mærke det i dagligdagen, skriver Pele Broberg.