Erik Jensen afviser at betale VM-rejse

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. marts 2024 - 09:45

- Naalakkersuisut så det som væsentligt at støtte op omkring den store begivenhed for vort land, at vi efter 20 år igen deltog ved VM i håndbold, lyder forklaringen fra Erik Jensen i et paragraf 37-svar til Demokraternes Anna Wangenheim.

Det fremgår også af svaret, at han ikke har tænkt sig at betale de penge tilbage, som smutturen fra København til Stavanger og retur har kostet Landskassen. Et beløb, der løb op i 8.279 kroner.

- Det fremgår af § 7 i Inatsisartutlov om Vederlag, at medlemmer af Naalakkersuisut er berettigede til at afholde udgifter i henhold til rollen som Naalakkersuisoq. Det fremgår endvidere af § 8 i samme Inatsisartutlov, at udgifter til rejser, som medlemmer af Naalakkersuisut foretager i deres egenskab som Naalakkersuisoq dækkes af Landskassen, oplyser Erik Jensen, der tilføjer:

Relevant og af værdi

- Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter ser den nævnte repræsentative rolle som absolut relevant og som værdi for Grønland.

Erik Jensen har over for Sermitsiaq.AG oplyst, at han havde et møde med Grønlands Håndboldforbund (TAAK) i Stavanger. På den baggrund har Demokraternes Inatsisartut-medlem spurgt, om det ikke var mere hensigtsmæssigt at møde formanden for TAAK i Nuuk end i Stavanger. Hertil svarer Erik Jensen:

- Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter overværede én kamp dels i sin repræsentaive rolle som vice-formand for Naalakkersuisut og dels som Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter. Formanden for TAAK og Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter skulle være i Stavanger samtidig, og derfor var et møde hensigtsmæssig.