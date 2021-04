Erik om forhandlingsexit: Vi tager det til efterretning

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. april 2021 - 14:02

Inuit Ataqatigiit har sat Siumut på porten ved forhandlinger til koalitionsaftalen med begrundelsen om, at Siumuts interne splittelse ikke ligefrem fordrer til stabilitet i en koalition.

Den begrundelse har Siumuts formand svært ved at forstå:

- Vi tager selvfølgelig deres vurdering til efterretning. Men jeg vil her understrege, at Siumut nu står sammen. Inatsisartutgruppen har holdt møde efter IA’s udmelding, og min opfattelse er, at vi står sammen, siger Erik Jensen (S) til Sermitsiaq.AG.

Han understreger at alle emner, der kunne minde om kontroverser internt i partiet allerede er blevet diskuteret i partiet, og at partiet nu kigger fremad for landets udvikling.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at forhandlingerne ikke blev så konkrete, før vi er ude. Men nu vil Siumut arbejde i Inatsisartut, og arbejde for befolkningen, siger Erik Jensen.

- De ellers så åbne arme om et bredt samarbejde, som IA meldte ud under valgkampen, er blot varm snak, siger Erik Jensen.

Flere emner at arbejde for

Formanden for Siumut, Erik Jensen ærgrer sig over, at forhandlingerne om koalitionsaftalen med IA ikke nåede at blive konkrete.

- Vi står ellers klar til at søge kompromiser i forhold til flere emner som uddannelse, vilkår for børn og unge, fiskeri, fangst, udvikling af landet, erhverv, turisme og flere andre ting. Men disse emner nåede vi aldrig at tale om ved samtalerne, siger Erik Jensen.

Han forklarer, at han har en opfattelse af, at partiet Inuit Ataqatigiit allerede har låst sig fast i en konstellation af minimum to partier, og at Siumut aldrig var et interessant emne for IA.

- Men vi har selvfølgelig takket ja til forhandlinger, da vi gerne vil opnå indflydelse på landets udvikling for befolkningen. Men jeg har den opfattelse, at IA allerede har planer om at samarbejde med mindst ét parti, og det er ikke os, siger Erik Jensen.

Ingen forudgående aftaler

IA's formand Múte B. Egede afviser overfor Sermitsiaq.AG, at partiet skulle have lavet forudgående aftaler om samarbejde før forhandlingerne.

- Stabil regeringsførelse er vigtig for os. Og vi vil gerne kunne regne med vores fremtidige koalitionspartnere de næste fire år. Udover dette krav har vi spurgt ind til indrømmelser vedrørende større emner, før forhandlingerne bliver mere konkrete. Som eksempel kan jeg nævne Kuannersuit-projektet som vi vil stoppe. Vi har på intet tidspunkt forud for forhandlinger med partier lavet aftaler om samarbejde, da vi vil have vores grundlag på plads i indledende samtaler, siger Múte B. Egede.

Atassut og Naleraq er fortsat med i forhandlingerne, hvor forhandlinger er blevet mere konkrete.