Erhvervsudviklings-selskab skal finde ny direktør

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. juni 2022 - 10:57

Allan Chemnitz har været direktør i Kujalleqs erhvervsudviklingsselskab siden august 2019, og dermed blev det til tre år på posten.

Den nu tidligere direktør fortæller til Sermitsiaq.AG, at han vender tilbage til Nuuk med sin familie, hvor han 1. august begynder som manager i Innovation Greenland.

Inden da står den på ferie, da det ifølge Allan Chemnitz har været tre år med fart på i Sydgrønland, hvor der i perioden også har været en pandemi at forholde sig til. Den kombination har ikke levnet tid til ferie, fortæller han.

Innovation Greenland er Selvstyrets erhvervsudviklingsselskab under Greenland Holding, og på den vis fortsætter Allan Chemnitz karrieren i samme spor.

- Kan være en fordel for kommunen

Borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA), er ærgerlig over, at direktøren stopper men anerkender, at han søger nye udfordringer:

- Jeg ønsker Allan det bedste og håber på et fremtidigt godt samarbejde i hans nye job, som Manager af Innovation Greenland. Allan har et grundigt kendskab til udviklingsmulighederne i vores kommune og det vil være en fordel for vores kommune at Innovation Greenland har et godt kendskab til erhvervsudviklingspotentialerne i Sydgrønland, udtaler Stine Egede ifølge Kommune Kujalleqs hjemmeside.

Også bestyrelsesformand i Innovation South Greenland, Steffen Lund, giver den afgående direktør pæne ord med på vejen til Nuuk.

Direktørstilling slås op

- Jeg takker for det gode samarbejde med Allan, som har været med i opstarten af ISG og dermed været med til at bringe innovation og erhvervsudvikling på dagsordenen i Kommune Kujalleq. Jeg ønsker ham og hans familie alt godt fremover



Kommunen vil slå stillingen som direktør i Innovation South Greenland op en af de nærmeste dage.